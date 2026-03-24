Fesztiválforgatag a zempléni hegyek ölelésében

A Csalóka szivárvány című produkcióval nyitja a fesztivált július 15-én a Déryné Társulat Sátoraljaújhelyen, a Kossuth Lajos Művelődési Központban. Tamási Áron színművében a székely magyar népiség erkölcsisége révén válnak láthatóvá azok az általánosan emberi, egyetemes sorskérdések, amelyekre a Keresztes Attila által rendezett előadás is válaszokat keres: Vajon létezik a boldogság boldogtalanság nélkül? Hogyan küzdhetünk meg határtalan vágyainkkal anélkül, hogy elveszítenénk önmagunkat? A főszereplőt, Czintos Bálintot Kaszás Mihály, míg Samu bácsit a Jászai Mari-díjas Ivaskovics Viktor alakítja. Másnap a művelődési ház kamaratermében gyönyörű cimbalom muzsika kíséretében elevenedik meg Blaha Lujza titkokkal övezett alakja, akit Pataki Szilvia kelt életre. Lengyel Ferenc: Blaha Lujza és a Piros bugyelláris című darabját Rátóti Zoltán rendezte. Később a Völgyszínházban a nevetésé lesz a főszerep, az Indulhatunk, Edit néni? című abszurd komédiát tekinthetik meg a nézők Zsurzs Katival a főszerepben. Néptánc is gazdagítja a műsort, a Forrás Néptáncegyüttes Útravaló című produkciója július 17-én lesz látható. A Völgyszínház műsorát Carlo Goldoni fergeteges vígjátékával zárja a Déryné Társulat július 18-án. A nevetéstől és szócsatáktól hangos Chioggiai csetepaté egy színes, érzéki, temperamentumos világba repíti a közönséget, ahol a néző nemcsak látja, de szinte érzi is a tenger illatát, a pizzatészta melegét és az érzelmek sodrását.

A Déryné Fesztivál immár hatodik éve bizonyítja, hogy a kultúra képes összekötni az újhelyi közönséget, a környező települések közösségeit és a határon túli magyarokat. Az esemény nem csupán a művészet ünnepe: olyan alkalom is, ahol minden generáció együtt fedezheti fel és élvezheti a színház, a zene és a közös élmények gazdag világát

– emelte ki Halász János, országgyűlési képviselő, a Városok, Falvak Szövetségének elnöke a fesztivál sajtótájékoztatóján.

A zenei programok és az önfeledt tánc színtere lesz az Ungvári Borterasz, ahol a naplementében fürdő domboldalon ad koncertet többek között a Biebers, a Bohemian Betyars, Szabó Balázs Bandája. Tavaly óriási sikert aratott a 4S Street és Dánielfy fellépése, így idén visszatérnek, hogy katartikus koncert-élménnyel ajándékozzák meg az újhelyi közönséget, de színpadra lép a Déryné zenekar is, akik ismerős dallamok szárnyán, különleges zenei utazásra hívják a fesztiválozókat. A Zsólyomkai pincesor a közösségi összejövetelek és a bensőséges, intimebb hangvételű koncertélmények találkozási pontja lesz, ahol a baráti beszélgetéseket lágy ének és gitármuzsika kíséri.