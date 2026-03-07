Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Rálőttek a Fidesz egyik aktivistájára Szentendrén. Az ellenfelünk gyűlöletközösséget épít. Most kell higgadtnak maradni! Ezek a megdöbbentő mondatok szerepelnek Orbán Viktor Facebook-oldalán. Az aktivistát ért támadásról beszámolt a Magyar Nemzet is.

Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán Viktor is megszólalt

A bejegyzéshez egy videó is tartozik, ahol Gönczi Gábor, a TV2 műsorvezetője kérdezi a megdöbbentő hírről Magyarország miniszterelnökét. A hírek szerint amíg Orbán Viktor és sok más politikus, valamint hatalmas tömegnyi ember a debreceni háborúsellenes gyűlésen vett részt, addig az ország egy másik pontján a rálőttek a Fidesz egyik aktivistájára Szentendrén, aláírásgyűjtés közben. A műsorvezető ezzel kapcsolatban kérdezte a miniszterelnököt.

Nincs könnyű dolgunk, mert mi egy szeretetközösség vagyunk, az ellenfelünk pedig egy gyűlöletközösséget épít Magyarországon. Mi azt szeretnénk, hogyha béke és nyugalom lenne Magyarországon, az ellenfeleink pedig provokálnak bennünket minden lehetséges helyszínen és eszközzel

– mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök hozzátette, hogy mindenkit szeretne nyugalomra inteni, és hogy őrizzük meg a hidegvérünket. Magyarország kormányfője szerint a választásnak a demokrácia ünnepének kellene lennie, amikor közösen döntünk az ország jövőjéről. Hozzátette, hogy ha nem is értünk egyet minden kérdésben fontos, hogy adjuk meg a kötelező tiszteletet.

