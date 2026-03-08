A helyes fogmosás hiánya komoly betegségekhez vezethet

A puha sörtéjű fogkefék, a fluoridos fogkrém és az alapos kétpercnyi fogmosás naponta legalább kétszer már nem csupán szép mosolyhoz járulnak hozzá, hanem a tartós ínygyulladás és az abból adódó súlyosabb egészségügyi problémák – beleértve a szív‑ és tüdőbetegségeket – kockázatát is csökkenthetik.

Fogmosás rutin, ami az egészségedre is hatással van

Fotó: Mikhail Nilov / Pexels

És nem csupán a test, hanem az agy oldalán is fontos lépésről van szó: statisztikák szerint azoknál az 50 év feletti időseknél, akik ínybetegség miatt több fogat vesztettek el, jóval nagyobb eséllyel jelentkezett kognitív károsodás és demencia is később az életben – írja a Délmagyar.

A helyes fogmosási rutin nem bonyolult: először alapos öblítés, majd legalább két perces fogkefe‑használat, különös figyelemmel az íny vonalára, végül fogselyem és – ha kedvünk tartja – antibakteriális szájvíz.

Az elektromos fogkefe segítsége különösen ajánlott az idősebb korosztálynak – hatékonyabban távolítja el a lepedéket, és kíméletesebb az ínyhez, mint a hagyományos változat.

A fogmosás nemcsak higiéniai kérdés

A fogmosás önmagában persze nem garantálja, hogy elkerüljük a demenciát, a tudósok egyre több bizonyítékot találnak arra, hogy a száj egészsége és az agyi funkciók hosszú távú megőrzése között erős kapcsolat húzódik. A krónikus gyulladás – amelyet épp a nem megfelelő szájhigiénia táplál – káros hatással lehet az immunrendszerre, és idővel az agyi struktúrák működésére is. Ezért is hangsúlyozzák a szakemberek, hogy a száj egészségét érdemes komolyan venni, különösen 50 felett.

Az Origo a napokban arról írt, mikor érdemes fogat mosni. A reggeli fogmosás például nemcsak frissességet ad, hanem mechanikusan eltávolítja a lepedék nagy részét, és csökkenti a savterhelést már a nap elején.