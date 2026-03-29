földibolha

Invázió Szabolcsban: ha erre nem figyel, pillanatok alatt odalehet a termés

Tavasszal egyre több kertész szembesül egy apró, de bosszantó problémával. A földibolha pillanatok alatt megrágja a fiatal növényeket, és hatalmas károkat okozhat.
Tavasztól sok kertben megjelenik az apró, de bosszantó földibolha. Ha a frissen kihajtott retek- vagy káposztaleveleken apró lyukakat és fekete pontokat lát, valószínűleg ez a bogár tehet róla. Pillanatok alatt megrág mindent, ami zsenge és zöld, így a felismerés és a védekezés rendkívül fontos – írja a SZON.

A földibolha hatalmas károkat okozhat a kertben
A földibolha hatalmas károkat okozhat a kertben (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Földibolha elleni védekezés hatékonyan

A földibolhák apró, fémesen csillogó levélbogarak, amelyek hátsó lábuk segítségével nagyokat ugranak. Nem csípnek, de rágásukkal komoly károkat okoznak: a fiatal növények sziklevelei kiszáradhatnak, és a sebesült részek fogékonyabbak lesznek a fertőzésekre. A földibolhák minden zsenge növényt megtámadnak, a retektől a repcéig.

A védekezés szerencsére nem igényel vegyszereket, a kertészek több trükk közül is választhatnak:

  • Rendszeres öntözés: a nedves talaj elriasztja a bogarakat.
  • Fahamu vagy kőliszt szórása a növények köré.
  • Vetésforgó alkalmazása a kártevők elszaporodásának megelőzésére.
  • Fátyolfólia a fiatal palánták védelmére.
  • Házi bolhafogó: sárga kartonlap ragasztóval bevonva.
  • Fokhagyma, vöröshagyma vagy menta társítása, ami elriasztja a földibolhákat.

Ezekkel a módszerekkel a kertünk túlélheti a földibolha-inváziót, és egész szezonban élvezhetjük a friss termést.

Ez a zöldség a kertészek legjobb barátja: évekig terem, szinte gondozás nélkül

Sokan küzdenek a növények életben tartásával., ez a zöldség azonban kevés gondozással is évekig terem. A csicsóka nemcsak finom, de a kezdő kertészek barátja is.

A legtöbb kertben ezért lesz kevés a termés – a tavaszi metszés hibái

Ahogy megérkeznek az első melegebb napok, sokan azonnal nekilátnak a kerti teendőknek. A tavaszi metszés azonban nem olyan feladat, amit érdemes érzésre vagy túl későn elvégezni, mert nagyban befolyásolja a növények egészségét és a későbbi termést is. Egy kertész szerint néhány alapvető szabály betartásával sok bosszúság megelőzhető, és a kert is látványosan szebben indulhat neki a szezonnak.

 

 

