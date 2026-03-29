Invázió Szabolcsban: ha erre nem figyel, pillanatok alatt odalehet a termés

Tavasztól sok kertben megjelenik az apró, de bosszantó földibolha. Ha a frissen kihajtott retek- vagy káposztaleveleken apró lyukakat és fekete pontokat lát, valószínűleg ez a bogár tehet róla. Pillanatok alatt megrág mindent, ami zsenge és zöld, így a felismerés és a védekezés rendkívül fontos – írja a SZON.
Földibolha elleni védekezés hatékonyan
A földibolhák apró, fémesen csillogó levélbogarak, amelyek hátsó lábuk segítségével nagyokat ugranak. Nem csípnek, de rágásukkal komoly károkat okoznak: a fiatal növények sziklevelei kiszáradhatnak, és a sebesült részek fogékonyabbak lesznek a fertőzésekre. A földibolhák minden zsenge növényt megtámadnak, a retektől a repcéig.
A védekezés szerencsére nem igényel vegyszereket, a kertészek több trükk közül is választhatnak:
- Rendszeres öntözés: a nedves talaj elriasztja a bogarakat.
- Fahamu vagy kőliszt szórása a növények köré.
- Vetésforgó alkalmazása a kártevők elszaporodásának megelőzésére.
- Fátyolfólia a fiatal palánták védelmére.
- Házi bolhafogó: sárga kartonlap ragasztóval bevonva.
- Fokhagyma, vöröshagyma vagy menta társítása, ami elriasztja a földibolhákat.
Ezekkel a módszerekkel a kertünk túlélheti a földibolha-inváziót, és egész szezonban élvezhetjük a friss termést.
