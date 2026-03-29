Invázió Szabolcsban: ha erre nem figyel, pillanatok alatt odalehet a termés

Tavasztól sok kertben megjelenik az apró, de bosszantó földibolha. Ha a frissen kihajtott retek- vagy káposztaleveleken apró lyukakat és fekete pontokat lát, valószínűleg ez a bogár tehet róla. Pillanatok alatt megrág mindent, ami zsenge és zöld, így a felismerés és a védekezés rendkívül fontos – írja a SZON.

A földibolha hatalmas károkat okozhat a kertben (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Földibolha elleni védekezés hatékonyan

A földibolhák apró, fémesen csillogó levélbogarak, amelyek hátsó lábuk segítségével nagyokat ugranak. Nem csípnek, de rágásukkal komoly károkat okoznak: a fiatal növények sziklevelei kiszáradhatnak, és a sebesült részek fogékonyabbak lesznek a fertőzésekre. A földibolhák minden zsenge növényt megtámadnak, a retektől a repcéig.

A védekezés szerencsére nem igényel vegyszereket, a kertészek több trükk közül is választhatnak:

Rendszeres öntözés: a nedves talaj elriasztja a bogarakat.

Fahamu vagy kőliszt szórása a növények köré.

Vetésforgó alkalmazása a kártevők elszaporodásának megelőzésére.

Fátyolfólia a fiatal palánták védelmére.

Házi bolhafogó: sárga kartonlap ragasztóval bevonva.

Fokhagyma, vöröshagyma vagy menta társítása, ami elriasztja a földibolhákat.

Ezekkel a módszerekkel a kertünk túlélheti a földibolha-inváziót, és egész szezonban élvezhetjük a friss termést.