Foltos vadmalacok az erdőben – az aranyos kis jövevényekről készült fotók most bejárják a netet

A Somogyban megörökített foltos vadmalacok igazi ritkaságnak számítanak, hiszen a megszokott csíkos megjelenés helyett fekete-fehér foltos bundával bújtak elő az erdő rejtekéből. A SEFAG Hunting Hungary által megosztott, Kominek Róbert nevéhez fűződő felvételek egy különösen kedves tavaszi pillanatot örökítettek meg: megszülettek a vaddisznó malacok, köztük néhány egészen szokatlan külsejű apróság is – írja a SONLINE.

Cuki foltos vadmalacok bújtak elő a somogyi erdőben – a ritka kis jövevényeket egy természetfotós örökítette meg

Foltos vadmalacok Somogyban – ezért különleges a látvány

A vaddisznó malacok többsége jellegzetes barna alapon világos csíkokkal születik, amelyek segítenek nekik elrejtőzni az avarban és az erdei növényzet között. A foltos vadmalacok azonban jóval ritkábbak, ezért különösen nagy figyelmet kapnak, amikor valaki lencsevégre kapja őket. Tavasszal gyakrabban lehet találkozni frissen született malacokkal az erdőben, ilyenkor azonban fontos az óvatosság: a kocák erősen védik a kicsinyeiket, ezért ha vadmalacokat látunk, érdemes nyugodtan, megfelelő távolságot tartva továbbhaladni.

Vaddisznó tévedt egy budapesti BKK-állomásra

A BKK forgalmizavar-elhárítás vezetőjének éjjeli műszakja alatt jelezte egy utas, hogy egy vadmalac bolyong Hűvösvölgy végállomáson. Árpád egyeztetett a járművek ideiglenes indulási helyéről kollégáival és a meglepett utasokkal, majd, mivel az illetékes szervet nem érte el, ő maga csalta ki a vadmalacot az állomásról, hogy az könnyedén visszatalálhasson a családjához és a közlekedés zavartalanul folytatódhasson.

Bikinis csajokat kergettek meg a vadmalacok

Az amerikai A Nagy Ő, vagyis a The Bachelor című társkereső műsor legviccesebb pillanatait láthattuk nemrég, egy csapat vadon élő malac a frászt hozta a versenyben lévő hölgyekre.