Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Választás 2026

Kiderült, mennyivel vezet a Fidesz egy hónappal a választások előtt

Rendkívüli

Döbbenetes bejelentést tett a Pentagon – több millió ember esett pánikba

Szent Gábriel

Nagy változás készül a Hősök terén – életveszélyes állapotban volt Budapest egyik legismertebb szobra

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megmenekülhet Budapest egyik legismertebb jelképe, amely több mint egy évszázada uralja a Hősök tere látképét. Gábriel arkangyal szobra a restaurálási munkálatok után akár még 2026-ban visszakerülhet eredeti helyére a Millenniumi emlékmű tetején.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szent GábrielarkangyalBudapestHősök tere

Nemzetközi siker: turisztikai díjat kapott a budapesti Városliget

Újabb rangos nemzetközi elismerést kapott Budapest egyik legnagyobb kulturális fejlesztése. A Liget Budapest Projekt turisztikai díjat nyert a barcelonai Creative Tourism Awards rendezvényen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!