Nagy változás készül a Hősök terén – életveszélyes állapotban volt Budapest egyik legismertebb szobra

Megmenekülhet Budapest egyik legismertebb jelképe, amely több mint egy évszázada uralja a Hősök tere látképét. Gábriel arkangyal szobra a restaurálási munkálatok után akár még 2026-ban visszakerülhet eredeti helyére a Millenniumi emlékmű tetején.

