Ennyiért árulja Lagzi Lajcsi budai luxusvilláját – mi áll a háttérben?

A 360 négyzetméteres, 3+1 emeletes épület a budai hegyvidéken, a Gellérthegy magasságában található. A hat különálló lakóegységet magában foglaló villa mellett egy 50 négyzetméteres iroda és egy különálló szaunaház is tartozik az ingatlanhoz. Galambos Lajos korábban hosszú éveken át csinosítgatta az 1930-ban épült házat, amely Buda egyik legértékesebb részén áll – jegyzi meg a Blikk, amely exkluzív képeket is közzétett az ingatlanról.

Galambos Lajos

Fotó: MW Bulvár

Galambos Lajos új életet kezdene

Elmondása szerint eredetileg azt tervezte, hogy gyermekeivel együtt költözik az ingatlanba, ahol mindenkinek külön élettere lehetett volna, de az élet végül más irányt vett. A családi megbeszélések után úgy döntöttek, túladnak a házon, ő pedig inkább vidéken folytatná tovább életét, nyugodtabb környezetben.

Nem egészen félmilliárdot, pontosan 499 millió forintot kérek a villáért, vagy 1,32 millió eurót”

– erősítette meg az eladási szándékot a zenész.

A hirdetési ár ugyanakkor meglepetést okozott az ingatlanpiacon jártasok körében. A közel 1,2 millió forintos négyzetméterár a környéken kifejezetten alacsonynak számít, egyes becslések szerint akár 30–40 százalékkal is a piaci ár alatt lehet. Hogy mi indokolja a viszonylagos sietséget, arra a zenész nem adott konkrét választ, csupán annyit mondott: más befektetési tervei vannak, és ahhoz van szüksége a tőkére.

Nemrég az is kiderült, hogy a művész januárban betöltötte 65. életévét, így hivatalosan is nyugdíjba vonult. Az első, mintegy 200 ezer forintos nyugdíja már megérkezett, ám fellépései továbbra is sorra érkeznek, saját bevallása szerint naptára őszig szinte teljesen betelt. Úgy tűnik tehát, hogy a visszavonulás inkább életmódbeli váltást jelent, mintsem teljes leállást.

A trombitaművész őszintén beszélt arról, hogyan változott meg az élete az elmúlt években, és miért döntött úgy, hogy eladja budai kúriáját.