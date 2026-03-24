Megszólalt Galla Miklós: kiderült, milyen az állapota

A közelmúltban komoly egészségügyi nehézségekkel küzdött Galla Miklós. A humorista tizenegy nap kórházi tartózkodás után végre otthon pihen, bár a kórházat saját felelősségére hagyta el – írja a Blikk.

Galla Miklós

Fotó: Máté Krisztián/Bors

Galla Miklós az elmúlt héten több vizsgálaton is átesett, köztük vastagbéltükrözésen, amely szerencsére negatív eredményt hozott. Bár fizikailag gyenge, a humorista reméli, hogy hamarosan visszatérhet mindennapi teendőihez.

Galla Miklós korábban a Neurológiai Klinikára került csuklási problémái miatt, ahol a kórházi körülmények különösen megterhelőnek bizonyultak számára.

Bár Galla Miklóst komoly megpróbáltatások érték, igyekszik megőrizni pozitív hozzáállását. Barátai is sokat segítenek neki: például Laár András túrós palacsintával lepte meg, ami kis örömet hozott a nehéz napok közepette.

