Tűzoltót kell hívni Magyar Péter gigantikus nyíregyházi leégése után – fotó

Megszólalt Galla Miklós: kiderült, milyen az állapota

A humorista közel egy hétig volt kórházban. Galla Miklós beszámolt jelenlegi egészségügyi állapotáról, és az is kiderült, hogy a kórházat végül saját felelősségére hagyta el.
A közelmúltban komoly egészségügyi nehézségekkel küzdött Galla Miklós. A humorista tizenegy nap kórházi tartózkodás után végre otthon pihen, bár a kórházat saját felelősségére hagyta el – írja a Blikk.

Fotó: Máté Krisztián/Bors

Galla Miklós az elmúlt héten több vizsgálaton is átesett, köztük vastagbéltükrözésen, amely szerencsére negatív eredményt hozott. Bár fizikailag gyenge, a humorista reméli, hogy hamarosan visszatérhet mindennapi teendőihez.

Galla Miklós korábban a Neurológiai Klinikára került csuklási problémái miatt, ahol a kórházi körülmények különösen megterhelőnek bizonyultak számára.

Bár Galla Miklóst komoly megpróbáltatások érték, igyekszik megőrizni pozitív hozzáállását. Barátai is sokat segítenek neki: például Laár András túrós palacsintával lepte meg, ami kis örömet hozott a nehéz napok közepette. 

Rendőrök és mentők lepték el az utcát – így látta a szomszéd Galla Miklós kálváriáját

Hatalmas riadalmat okozott a népszerű nevettető lakóhelyénél a hatóságok vonulása, amely az egész utcát felbolygatta. A szomszédok beszámolói szerint a mentők mellett tűzoltók és rendőrök is érkeztek a helyszínre, miután egy héten belül már másodszor volt nagy mozgás Galla Miklós otthona körül.

Hatalmas fordulatot vett Laár András élete

Sokan a természetközeli életmódjáról ismerték a L'art pour l'art Társulat alapító tagját. Laár András hosszú ideig egy tanyán élt, ahol távol a város zajától élvezhette a nyugalmat és a természet közelségét. Most azonban váratlan döntést hozott, és egy időre maga mögött hagyta a vidéki életet.

 

