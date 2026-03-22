Sokkoló számok: ennyit kell fizetni egy garázsért Kaposváron

A somogyi vármegyeszékhelyen egyre nagyobb a kereslet, így egy garázs Kaposváron ma már komoly értéket képvisel. Nemcsak a belvárosban, hanem a külsőbb városrészekben is gyorsan gazdára találnak a jobb adottságú helyek, ami az árakat is folyamatosan felfelé tolja – írja a sonline.hu.

A teremgarázs-helyekért 3-5 millió forintot kérnek Kaposváron

Fotó: Unsplash

Hihetetlen, mennyibe kerül egy garázs Kaposváron

A legtöbb ilyen típusú ingatlan a megyében egyértelműen Kaposváron cserél gazdát, és a szakértők szerint a trend egyelőre nem lassul. Befektetési szempontból is vonzó lehetőség, hiszen viszonylag alacsony belépési költséggel lehet stabil bevételhez jutni.

Befektetésre és saját használatra is folyamatos a kereslet. Az önálló garázsok ára jelenleg 5 és 7 millió forint között mozog, míg a teremgarázs-helyekért 3–5 millió forintot kérnek”

– mondta el egy kaposvári ingatlanértékesítő. Hozzátette, hogy a klasszikus 13–14 négyzetméteres méret mellett egyre inkább a nagyobb, 17–19 négyzetméteres helyeket keresik a vevők az autók növekvő mérete miatt.

A Balaton környékén ugyanakkor egészen más a helyzet: ott a teremgarázsok ára sokszor már a lakásokéhoz közelít, különösen az új építésű ingatlanok esetében. A szakemberek szerint a tóparton gyakran együtt értékesítik a lakással a parkolóhelyet is.

A jelenlegi kínálat alapján már 3,3 millió forintért is találni kisebb, 10 négyzetméteres beállót, míg egy jobb állapotú, önálló garázsért akár közel 6 millió forintot is elkérnek. A prémium kategóriában pedig a 7 millió forintot súroló ár sem ritka egy modern, jó elhelyezkedésű helyért.

Ha a megtérülést nézzük, egy garázs havi 30–40 ezer forint bevételt is hozhat, ami éves szinten stabil, bár lassabb hozamot jelent. Ugyanakkor az egyik legnagyobb előnye, hogy szinte teljesen gondozásmentes befektetés: alacsony a fenntartási költség, minimális az amortizáció, és a kereslet hosszú távon is biztosnak tűnik.

