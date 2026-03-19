Ez történt, amikor Gianni és Miki megkóstolta a világ egyik legerősebb paprikáját

Gianni és Miki ezúttal a kézműves chiliszószok világában merültek el, ahol őszinte reakciók, humor és meglepő felfedezések kísérték a kóstolást. A két gasztroszereplő célja az volt, hogy a kézműves chiliszószok kóstolása során megtalálják azt a szószt, amelyik egyszerre izgalmas, karakteres és igazán csípős – írja a Mindmegette.
A Mindmegette.hu-n, a Magyar Nemzet weboldalán és a Hír TV-n látható gasztroműsor korábbi epizódjaiban a páros már több ízvilágot is felfedezett. Először a kézműves kenyerek, majd a sajtok és kolbászok kerültek terítékre, most pedig a csípős szószok világa következett.
Gianni és Miki a kézműves chiliszószok nyomában
A különböző paprikafajtákból készült chiliszószok rendkívül sokszínűek: a gyümölcsös, enyhén csípős változatoktól egészen a brutálisan erős szószokig minden megtalálható közöttük. A kézműves készítők gyakran különleges alapanyagokkal – például füstölt paprikával, fokhagymával, mézzel vagy gyümölcsökkel – teszik még izgalmasabbá az ízeket.
A chili alapját természetesen maga a paprika adja, amelyből a világon több ezer fajta létezik. A legismertebbek közé tartozik a jalapeño, a cayenne, a habanero és a hírhedten erős Carolina Reaper. Ezek nemcsak csípősségükben különböznek egymástól, hanem aromájukban és felhasználásukban is.
A csípősséget a kapszaicin nevű vegyület okozza, amely a paprika belső részében található. A paprika erejét a Scoville-skála mutatja meg: míg egy jalapeño néhány ezer SHU körül mozog, addig a legerősebb fajták több millió Scoville-egységet is elérhetnek.
Csípős kihívás Tetétlenben
Gianni és Miki ezúttal Hajdú-Bihar vármegyébe, Tetétlenbe látogattak, a Sárréti ChiliFarmra. A vakteszt során többféle chiliszószt kóstoltak meg, miközben Kovács Lázár, vagyis Lázár séf adott szakmai támpontokat a chili szószok világához.
A kóstolás után a páros megnézte azt is, hogyan terem a paprika, és hogyan készülnek a kézműves chili szószok. A kihívás csúcspontja pedig az volt, amikor Gianni és Miki a világ egyik legerősebb chilipaprikáját, a Carolina Reapert is kipróbálták.
Gianni és Miki gasztrokalandja folytatódik
A műsor egyik legnagyobb ereje, hogy nemcsak ételeket mutat meg, hanem termelőket, történeteket és hazai gasztronómiai értékeket is. A két gasztroszakember szerint számukra is meglepő volt, mennyi kincset rejt a magyar vidék.
Gianni úgy fogalmazott: minden találkozás új élményt jelentett számára, és mélységes tisztelettel tekint azokra a termelőkre, akik szenvedéllyel dolgoznak az alapanyagokkal.
Gianni és Miki letesztelték: ez lett a legjobb félkemény sajt
Gianni és Miki a két ismert gasztronómiai szakember indult el, hogy felkutassa a legjobb hazai kézműves sajtokat. A vakteszten végül egy különleges félkemény sajt bizonyult a legjobbnak.
Gianni és Miki új sorozata: gasztronómia emberi történetekkel
Könnyű lenne gasztroműsorként hivatkozni az új sorozatra, de ez csak a felszín. Amit Gianni és Miki kínál, inkább egy kíváncsi országjárás, annak a Magyarországnak a felfedezése, amely sokszor egészen közel van, mégis ritkán vesszük észre. Az első adásában Reviczky Gábor színművész mesél arról, mit jelentett neki Tatabánya és vidéke.