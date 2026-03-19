Ez történt, amikor Gianni és Miki megkóstolta a világ egyik legerősebb paprikáját

Gianni és Miki ezúttal a kézműves chiliszószok világában merültek el, ahol őszinte reakciók, humor és meglepő felfedezések kísérték a kóstolást. A két gasztroszereplő célja az volt, hogy a kézműves chiliszószok kóstolása során megtalálják azt a szószt, amelyik egyszerre izgalmas, karakteres és igazán csípős – írja a Mindmegette.

Gianni és Miki kézműves chiliszószokat kóstolnak, köztük a hírhedten erős Carolina Reaperből készült változatot is Fotó:Mindmegette

A Mindmegette.hu-n, a Magyar Nemzet weboldalán és a Hír TV-n látható gasztroműsor korábbi epizódjaiban a páros már több ízvilágot is felfedezett. Először a kézműves kenyerek, majd a sajtok és kolbászok kerültek terítékre, most pedig a csípős szószok világa következett.

Gianni és Miki a kézműves chiliszószok nyomában

A különböző paprikafajtákból készült chiliszószok rendkívül sokszínűek: a gyümölcsös, enyhén csípős változatoktól egészen a brutálisan erős szószokig minden megtalálható közöttük. A kézműves készítők gyakran különleges alapanyagokkal – például füstölt paprikával, fokhagymával, mézzel vagy gyümölcsökkel – teszik még izgalmasabbá az ízeket.

A chili alapját természetesen maga a paprika adja, amelyből a világon több ezer fajta létezik. A legismertebbek közé tartozik a jalapeño, a cayenne, a habanero és a hírhedten erős Carolina Reaper. Ezek nemcsak csípősségükben különböznek egymástól, hanem aromájukban és felhasználásukban is.

A csípősséget a kapszaicin nevű vegyület okozza, amely a paprika belső részében található. A paprika erejét a Scoville-skála mutatja meg: míg egy jalapeño néhány ezer SHU körül mozog, addig a legerősebb fajták több millió Scoville-egységet is elérhetnek.

Csípős kihívás Tetétlenben

Gianni és Miki ezúttal Hajdú-Bihar vármegyébe, Tetétlenbe látogattak, a Sárréti ChiliFarmra. A vakteszt során többféle chiliszószt kóstoltak meg, miközben Kovács Lázár, vagyis Lázár séf adott szakmai támpontokat a chili szószok világához.

A kóstolás után a páros megnézte azt is, hogyan terem a paprika, és hogyan készülnek a kézműves chili szószok. A kihívás csúcspontja pedig az volt, amikor Gianni és Miki a világ egyik legerősebb chilipaprikáját, a Carolina Reapert is kipróbálták.