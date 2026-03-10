Tényleg ez az ország legjobb kolbásza? Gianni és Miki utánajárt

Folytatódik Gianni és Miki gasztrokalandja: az előző részekben már kiderítették, hol készül az ország legjobb sajtja, és azt is megnézték, hol sütik a legfinomabb kovászos kenyeret. Most újabb klasszikus magyar kedvenc került a középpontba: a kolbász.

Gianni és Miki ismét a gasztronómia világában kolbászolnak Fotó: Mindmegette.hu

Gianni és Miki gasztrokalandjai folytatódnak: Merre kolbászolna ezúttal?

Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós ezúttal a kézműves kolbászok világába merült el, hogy megtalálják, melyik kerülhet fel a képzeletbeli dobogó tetejére. A két gasztronómiában jártas szakember továbbra is azt tűzte ki célul, hogy felkutassa és bemutassa a legjobb hazai termelőket, valamint azokat az élelmiszereket, amelyek valódi minőséget képviselnek.

A kóstolásban ezúttal sem maradtak egyedül. Szakmai segítséget kaptak Such Zoltán Andrástól, a 2022-es Csabai Kolbászfesztivál Kolbászkirályától, aki videóüzenetben osztott meg hasznos tanácsokat arról, mire érdemes figyelni egy igazán jó kolbásznál. A gasztroduó dolgát Kósa Kolos, a Mindmegette maestrója is segítette, aki eligazította őket a különféle kolbászfajták között. A nagy kérdés most is ugyanaz volt: melyik lesz a legfinomabb?

További információk a Mindmegette oldalán.