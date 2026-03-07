Gianni és Miki következő kalandja: a magyar kolbászok közül választanak

Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós gasztrokalandja folytatódik, és ezúttal a Gianni és Miki műsorában egy igazi magyar klasszikus, a kolbász került terítékre. A két gasztroszakember célja továbbra is az, hogy minél több emberrel megismertesse a magyar gasztronómia különleges értékeit – írja a Mindmegette.

Gianni és Miki vakteszten kereste a legjobb magyar kolbászt Fotó:Mindmegette.

A Mindmegette.hu-n, a Magyar Nemzet oldalán és a Hír TV műsorában korábban már kovászos kenyeret és kézműves sajtokat is teszteltek.

Gianni és Miki kolbásztesztje

Most azonban egy igazi magyar kedvenc következett: a kolbász.

A Gianni és Miki epizódjában mangalicából készült száraz parasztkolbászokat kóstoltak meg vakteszten.

A Mindmegette szerkesztősége három különleges kézműves kolbászt választott ki, amelyeket a két gasztroszakember íz, állag és illat alapján értékelt.

A kóstolás során szakmai segítséget is kaptak: Such Zoltán András, a „kolbászkirály” adott tanácsokat arról, mire érdemes figyelni egy minőségi kolbász esetében.

A műsor végén az is kiderül, melyik kolbászt találták a legfinomabbnak, a teszt után pedig a győztes termelőhöz is ellátogattak.

A forgatások során a két műsorvezető nemcsak az ízeket fedezte fel, hanem azokat az embereket is, akik szenvedéllyel készítik ezeket a hagyományos ételeket.

Lizsicsár Miklós elmondta, hogy lenyűgözte, mennyi munka és elhivatottság van ezekben a családi vállalkozásokban. Gianni Annoni szerint ezek a találkozások mindig különleges élményt jelentenek, mert közelebb hozzák a magyar gasztrokultúra valódi értékeit.

A Gianni és Miki gasztrokalandja című műsor új része március 8-án vasárnap 11 órától lesz látható a Hír TV-n. A Mindmegette.hu felületén pedig kedden és csütörtökön 16:30-kor érkeznek az új epizódok.

