Gianni és Miki megtalálta, hol készül az ország legjobb sajtja!

Gianni és Miki több héten át járják az országot, és a határon túli magyar lakta részeket, hogy megtalálják a kézműves élelmiszerek legjobbjait. Az első adásban a két gasztroguru a kovászos kenyerek világába kalauzolta a nézőket, a második részben a félkemény sajtok között keresték a legjobbat. A Mindmegette szerkesztősége most is előkóstolt több sajtot, és hármat kiválasztott Gianniéknak. Az előválogatásban és Gianniéknak a vakteszten Gundel Károly okleveles sajtbíra, a Magyar Sajtkészítők Egyesületének tagja és Kósa Kolos, a Mindmegette maestrója segített.

Gianni és Miki (jobbról) ezúttal az ország legjobb kézműves félkemény sajtjait tesztelte – Fotó: mindmegette.hu

Gianni és Miki: a sajtok világa ingoványos talaj

Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós már az első pillanatokban megállapították, hogy összeszedni sem tudják, milyen, hányféle sajt lehet. Szerencsére ezen Kolos segített, és elárulta, hogy tehéntejből készült, félkemény sajtokat kóstolnak. Gundel Károly pedig videós üzenetben mondta el, hogy mire figyeljenek kóstoláskor.

A félkemény sajtok nedvességtartalma közepes, vagyis kevesebb vizet tartalmaznak, mint a friss vagy lágy sajtok, de többet, mint a kemény sajtok. Ennek köszönhetően: szeletelhetők, de nem morzsálódnak;

rugalmasak, enyhén hajlíthatók;

vágáskor nem folynak szét, de nem is törnek. A félkemény sajtokat néhány héttől több hónapig érlelik. Az érlelés során az állaguk egyre feszesebb lesz, az ízük a friss, tejes jellegtől a karakteresebb, diós, enyhén savanykás irányba mozdul. Ilyen sajt például a trappista, a gouda, az edami, a maasdam és a tilsiti.

Ami fontos: az íz, az állag, az illat és az érlelés

Gianni és Miki a Mindmegette szerkesztősége által legjobbnak ítélt három sajtot kóstolta és pontozta Gundel Károly útmutatásait figyelembe véve. A pontozás végén kiderül, melyik sajt bizonyult a legjobbnak. A Mindmegette alábbi videójából kiderül, ki nyert, és miért rá esett a két gasztroguru választása:

Ez a pékség verte a mezőnyt – így készül a legjobb kovászos kenyér

Igazán jó, minőségi élelmiszereket találni komoly kihívás. Gianni és Miki ezért arra vállalkoztak, hogy felkutatják és bemutatják a legjobb hazai termelőket és portékáikat. A gasztrokaland ezúttal a kovászos kenyér köré épül.