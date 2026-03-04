Gianni és Miki Pomázon: egy sajt nyomában indultak, végül a Macskafogó legendájánál kötöttek ki

A legjobb hazai sajt nyomába eredve Gianni és Miki nemcsak az ízeket keresik, hanem a történeteket is. A páros számára legalább annyira fontos a hely szelleme, mint az étel: a táj, az emberek és a Pilis különleges atmoszférája – írja a MagyarNemzet.

Gianni és Miki Pomázon jártak a Pilis lábánál, ahol a sajtok nyomában haladva Ternovszky Bélával, a Macskafogó legendás rajzfilmrendezőjével is találkoztak Fotó:Mindmegette

Gianni és Miki találkozása egy rajzfilmlegendával

Az út végül a pomázi lovasíjász versenypályára vezetett, ahol Gianni és Miki Ternovszky Bélával találkoztak. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező – akinek nevéhez olyan ikonikus alkotások kötődnek, mint a Macskafogó, a Mézga család, a Gusztáv vagy a Kérem a következőt! – ma is aktívan lovagol, és hetente többször nyeregbe száll.

A szabadságérzet, amelyet a lovaglás közben átél, mélyen átszövi az életművét is. A rendező otthonában vendégül látja Giannit, ahol szó esik pályafutásáról, legfontosabb alkotásairól és azokról az emberekről, akikre a legbüszkébb.

Gianni és Miki az ízek nyomában

A beszélgetés természetesen az ételek felé is terelődik. Ternovszky elárulja, hogy egy új élethelyzet hozta közelebb a főzéshez, és szóba kerülnek a helyi fogások is, például a szerb konyha ikonikus étele, a dzsuvecs.

A beszélgetés végére egy képzeletbeli menü is összeáll:

Gyerekkor ízei: zsíros kenyér, grízes tészta

Főétel: vadas

Desszert: palacsinta

Az is kiderül, mit jelent számára Pomáz, és milyen emlékek kötik a településhez egy régi pomázi család tagjaként.

