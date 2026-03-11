Így készülnek a legjobb kolbászok! Gianni és Miki különleges helyre látogattak – videó

A Gianni és Miki műsorában ezúttal a Balaton-felvidék kerül a középpontba. A két műsorvezető egy olyan gasztrotúrára indul, ahol a hagyományos ízek, a helyi termelők és a kulturális történetek egyszerre jelennek meg. Az út első állomása Káptalantóti, ahol egy elismert kolbászkészítőnél járnak, aki a páros szerint a környék egyik legjobb szárazkolbászát készíti.

Gianni és Miki gasztrotúrája során a Balaton-felvidék hagyományos kolbászkészítését is bemutatják - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

A kolbászkészítés bemutatása során szó esik a hagyományos módszerekről, az alapanyagokról és arról is, hogy miért fontos a minőségi hús – különösen a mangalica – a jó kolbász elkészítéséhez. A látogatás bepillantást ad a vidéki gasztronómia világába, és megmutatja, hogyan készülnek a térség ikonikus ételei.

Mi történt a Gianni és Miki legújabb epizódjában?

A királynék városában a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója, Oberfrank Pál fogadja a műsor készítőit. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész egy különleges helyszínen, a színház színpadán beszélget Giannival.

A villámkérdésekből álló beszélgetés során a színész személyes történeteket is megoszt. Felidéz egy emléket a koronavírus-járvány időszakából, amikor a színház társulata szilveszter éjszakáján busszal járta végig a lezárt várost, és együtt elénekelték a Himnuszt. A beszámolók szerint a lakók az ablakokból és az erkélyekről csatlakoztak hozzájuk, így az esemény egy egész várost összekapcsoló pillanattá vált.

