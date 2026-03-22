Komoly változás jön a Gmailnél: ezt minden felhasználónak tudnia kell

2026 elejétől a Gmail kivezette a Gmailify integrációt, valamint a POP3-hozzáférést is. A változás különösen azokat érinti érzékenyen, akik több e-mail-fiókot kezeltek egyetlen Gmail-fiókon keresztül – írja a Techbook.

Sok Gmail-felhasználót érint a változás

Fotó: Unsplash

Búcsú a Gmailifytól és POP3-tól

A Gmailify lehetővé tette, hogy más szolgáltatók – például Yahoo vagy Outlook – fiókjait a Gmailbe kössék be, miközben élvezhették a Google extra funkcióit, mint a fejlett spam-szűrés, a kategóriák vagy a gyors keresés. Ezek az előnyök most teljesen eltűnnek.

A POP3 kivezetése fokozatosan történik: az új felhasználók számára 2026 első negyedévében megszűnik az elérhetőség, a meglévő felhasználók pedig egy ideig még használhatják, de az év folyamán náluk is végleg megszűnik a támogatás.

A Google egyértelművé tette: a jövő az IMAP protokollé. Ez továbbra is lehetővé teszi az e-mailek szinkronizálását különböző eszközök között, viszont a Gmail korábbi extra kényelmi funkciói nélkül.

A felhasználóknak ezért érdemes mielőbb ellenőrizniük beállításaikat, és átállniuk az új megoldásokra. Alternatívaként szóba jöhet az automatikus e-mail-továbbítás beállítása is más szolgáltatóknál, hogy az üzenetek továbbra is megjelenjenek a Gmail-fiókban.

A változás sokak számára kellemetlen lehet, különösen azoknak, akik eddig egyetlen felületen kezelték az összes levelezésüket. Az azonban biztos: a Gmail új irányba halad, és aki nem alkalmazkodik időben, könnyen lemaradhat.

