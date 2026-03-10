Tovább fejlesztették a Gondosórát: új funkciók segítik az idősek mindennapjait

Az alkalmazás már helymeghatározással, hangjelzéses órakeresővel és gyógyszeremlékeztetővel segíti az idősek mindennapjait. A fejlesztések célja, hogy a Gondosóra még gyorsabban és hatékonyabban nyújtson segítséget vészhelyzetben – számolt be róla a Sonline.

A Gondosóra – a 65 év felettiek ingyenes életmentő eszköze.

Gondosóra: még több segítség az időseknek

A programhoz tartozó mobilalkalmazás legújabb frissítését Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be. A rendszerbe történő belépés is egyszerűbbé vált, mert

már a Digitális Állampolgárság Programon keresztül is használható.

A Gondosóra egy csuklón vagy nyakban hordható jelzőeszköz, amely vészhelyzetben azonnali kapcsolatot biztosít a diszpécserközponttal. A felhasználók egyetlen gombnyomással kérhetnek segítséget a nap 24 órájában működő szolgáltatástól. A program eddig több mint 85 ezer életet mentett meg, és számos hétköznapi helyzetben nyújtott segítséget.

A rendszerhez már közel egymillió ember csatlakozott,

köztük Szűcs Judith énekesnő is. Az ingyenes szolgáltatás minden 65 év feletti, magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgár számára elérhető. A Gondosóra több módon igényelhető: online, telefonon, kormányablakokban, illetve egyes gyógyszertárakban is.

Reviczky Gábor is Gondosóra felhasználó

Reviczky Gábor is csatlakozott a Gondosóra programhoz, mert fontosnak tartja, hogy az idősek biztonságban érezzék magukat a mindennapokban. A színművész hangsúlyozta: egy ilyen eszköz megnyugvást ad a családtagoknak is, hiszen baj esetén gyorsan lehet segítséget kérni. A program célja, hogy minél több idős emberhez eljusson az ingyenes segélyhívó szolgáltatás.

Orbán Viktor személyesen adta át az egymilliomodik Gondosórát

Orbán Viktor személyesen vitte házhoz és adta át az egymilliomodik Gondosórát. Az eszköz szerencsés új tulajdonosa hatalmas örömmel fogadta a miniszterelnököt otthonában. Az átadásról készült videót Orbán Viktor megosztotta közösségi oldalán.



