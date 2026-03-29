Gróf Dávid megdöbbentő sztorija: ilyennek látta az öltözőben Orbán Viktort – videó

Gróf Dávid egy személyes hangvételű történetben idézi fel gyerekkori élményeit, amelyek egy futballcsapathoz és a miniszterelnökhöz kötődnek. A videóban Gróf Dávid arról beszél, milyen meghatározó hatással voltak rá ezek a közös pillanatok.
A videóban Gróf Dávid mesél arról, hogy 12–13 éves korában édesapja egy csapatban játszott Orbán Viktorral. Gyerekként rendszeresen járt az edzésekre, ahol kapusként beállt, és gyakran védte — vagy épp nem tudta kivédeni — a lövéseit.
Felidézi, hogy minden meccsen ott volt, követte a csapatot, és testközelből figyelhette a játékosokat. Kiemeli, hogy számára különösen emlékezetes volt, mennyire közvetlen és barátságos volt Orbán Viktor: az öltözőben nem miniszterelnökként viselkedett, hanem egyszerű csapattársként.
Gróf Dávid szerint ezek az élmények nemcsak meghatározóak voltak számára, hanem a jövőjére is hatással voltak.
