Gróf Dávid megdöbbentő sztorija: ilyennek látta az öltözőben Orbán Viktort – videó

A videóban Gróf Dávid mesél arról, hogy 12–13 éves korában édesapja egy csapatban játszott Orbán Viktorral. Gyerekként rendszeresen járt az edzésekre, ahol kapusként beállt, és gyakran védte — vagy épp nem tudta kivédeni — a lövéseit.

Felidézi, hogy minden meccsen ott volt, követte a csapatot, és testközelből figyelhette a játékosokat. Kiemeli, hogy számára különösen emlékezetes volt, mennyire közvetlen és barátságos volt Orbán Viktor: az öltözőben nem miniszterelnökként viselkedett, hanem egyszerű csapattársként.

Gróf Dávid szerint ezek az élmények nemcsak meghatározóak voltak számára, hanem a jövőjére is hatással voltak.