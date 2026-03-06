Gyógyszerárak: miért drágább jóval drágábban ugyanaz a gyógyszer, ha máshol vesszük?

Az utóbbi időben egyre többen tapasztalják, hogy a gyógyszerárak jelentősen eltérhetnek patikánként. Előfordulhat, hogy egy vérnyomáscsökkentőért korábban alig több mint kétezer forintot fizetett a beteg, ám egy bevásárlóközpontban működő patikában ugyanazért a készítményért akár hatezer forintot is elkérhetnek – írja a SONLINE.

A gyógyszerárak között akár háromszoros különbség is lehet ugyanarra a vényköteles gyógyszerre a különböző patikákban Fotó:Illusztráció/Unplash

Gyógyszerárak: miért ennyire eltérőek a patikai árak?

A jelenség hátterében több tényező áll. Az idei évben eddig 59 tb-támogatott gyógyszer került le a támogatási listáról, miközben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint az átlagos támogatási arány 72 százalékról 75 százalékra emelkedett.

A szakemberek szerint a gyógyszerárak eltérése részben abból adódik, hogy a patikák különböző feltételekkel jutnak hozzá a készítményekhez. Szabó Péter Balázs lengyeltóti gyógyszerész, a Magyar Gyógyszerészi Kamara somogyi elnöke szerint a nagy gyógyszertári láncok vagy nagykereskedelmi háttérrel rendelkező patikák sokkal kedvezőbb feltételekkel tudnak vásárolni, mint egy kisebb vidéki gyógyszertár.

A piac ugyan szabályozott, de nem minden készítmény ára kötött. A tb-támogatott gyógyszerek árát a biztosító határozza meg, így ezeknél csak kisebb eltérések lehetnek. Ezzel szemben a nem támogatott, szabadáras vényköteles gyógyszerek ára jelentősen változhat.

Ráadásul sok támogatott gyógyszer ára hosszú évek óta változatlan. Van olyan készítmény, amelynek ára 2007 óta nem módosult, miközben az infláció, az adók és a szállítási költségek folyamatosan növekedtek.

A költségek végül a szabadáras gyógyszereken jelennek meg

A szakértők szerint a piac egyensúlya úgy alakul ki, hogy a fix árú gyógyszereken keletkező költségeket a cégek más termékek áraiban próbálják érvényesíteni.

A teljes gyógyszerpiac mintegy 60 százaléka fix árú, így a maradék 40 százaléknyi szabadáras termék viseli a többletterheket.

Ez általában negyedévente vagy félévente körülbelül 10 százalékos áremelkedésben jelenik meg.

Az árrésstop sem hozta a várt hatást

A tavaly bevezetett gyógyszer-árrésstop is jelentős változásokat hozott a piacon. A szereplők azt várták, hogy az olcsóbbá váló termékekből több fogy majd, de ez végül nem történt meg.