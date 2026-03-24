Gyopáros Alpár: A Tisza le akarja gyalulni a vidéket

A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kijelentette: bosszúból akarják legyalulni a magyar vidéket, mert „a magyar falvak, kisvárosok, a vidéki városok választásról választásra felsorakoztak Orbán Viktor mellett.” Zala vármegye és különösen az aprófalvas Dél-Zala komoly nyertese a Magyar falu programnak, számolt be az MTI.

Gyopáros Alpár szerint ha a Tisza Párt nyeri a választásokat a vidék nagy bajba kerül

Felújítottunk hatvan óvodát és iskolát, negyven faluházat, száz kultúrházat és könyvtárat, ötven plébániát, ötven orvosi rendelőt és orvosi szolgálati házat, építettünk, illetve bővítettünk száz játszóteret, szolgálatba állítottunk 115 falubuszt, felújítottunk több száz utcát és járdát, 250 kilométernyi falvakat összekötő utat

– sorolta a kormánybiztos, aki azt mondta, hogy az áprilisi választásnak az is a tétje, hogy „tudjuk-e folytatni ezt a vidékfejlesztési munkát.”

Számunkra a vidék az otthonunk, itt élünk, számukra esetleg csak egy kirándulási célpont, de a liberális elit tagjai képesek arra, hogy megmondják nekünk, hogy hogyan éljünk, mit tegyünk vidéken, de nemcsak oktatnak, hanem ócsárolnak. „ Ki is mondták, hogy ők a falvakat be akarják zárni”, világgá kürtölték, le is írták, hogy a falu egy középkori hagyomány, és azt meg kell szüntetni, „beleírták a kormányprogramba a tiszás szakértők.” A tiszás politikusok, szakértők meg Kijev és Brüsszel egymás barátai, de Magyarországnak, a magyar vidéknek nem barátai, hanem ellenségei – vélekedett a fideszes politikus.

Gyopáros Alpár szerint a választás vidéken dől el

Beszélt arról is, hogy a vidéki ember tudja, hogy amikor „a falu rossza végigsétál a falu főutcáján, és arról üvöltözik, hogy árad a Maros meg árad a Tisza meg árad a Duna meg árad a Mura”, a falu lakója pontosan tudja, hogy ez a falurosszának a kiabálása, „de azért felgyűri az ingujját (...), mert illik komolyan venni a fenyegetést.” Kijelentette: „a választás vidéken dől el, nem Kijevben, nem Brüsszelben, nem Pesten a romkocsmákban.”

Gyopáros Alpár azt mondta: a vidéki ember pontosan tudja, hogy amikor aratás van, akkor aratunk, amikor szüret van, akkor szüretelünk, ha kalákába hívnak, akkor kalákába megyünk. Amikor kampány van, akkor kampányolunk, és amikor szavazás van, „akkor fogjuk a családot, a szomszédokat, a rokonokat, a munkatársainkat, és elmegyünk szavazni a Fideszre és Orbán Viktorra, Dél-Zalából pedig Cseresnyés Péterre.”