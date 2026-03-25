Meglepő, milyen népi szokások kötődnek Gyümölcsoltó boldogasszony napjához

Gyümölcsoltó Boldogasszony napja minden évben március 25-re esik, és kiemelt jelentőséggel bír a katolikus egyház és a népi kultúra számára egyaránt. Az ünnep középpontjában az a bibliai esemény áll, amikor Gábriel arkangyal hírül adta Szűz Máriának Jézus fogantatását, vagyis az Angyali Üdvözletet – tájékoztat a hirado.hu.

Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának jelentése és eredete

A név egyszerre tükrözi a vallási és a népi hagyományokat. A „Boldogasszony” Szűz Máriára utal, míg a „gyümölcsoltó” kifejezés a tavaszi mezőgazdasági munkákhoz kapcsolódik. Ez az ünnep a Mária-napok sorába illeszkedik, amelyek az év különböző pontjain jelennek meg, és gyakran kapcsolódnak termékenységi, megújulási szimbolikához. A keresztény hagyomány szerint ezen a napon fogant meg Jézus Krisztus, így a nap az isteni megtestesülés kezdetének időpontja – írja a penzcentrum.hu.

Az Angyali Üdvözlet a keresztény hit egyik alapvető eseménye. A hagyomány szerint Gábriel arkangyal jelent meg Máriának, és közölte vele, hogy a Szentlélek által gyermeket fogan, aki Jézus Krisztus lesz. Ez az esemény nemcsak vallási jelentőségű, hanem a megváltás történetének kiindulópontja is, amely a karácsonyi születéshez vezet.

Népi hiedelmek és szokások

A naphoz számos népi szokás és hiedelem kapcsolódik:

A gyümölcsfák oltását és szemzését ilyenkor tartották a legeredményesebbnek;

Úgy hitték, hogy az ezen a napon oltott fát nem szabad letörni vagy kivágni;

Egyes vidékeken dologtiltó napnak számított, így nem végeztek bizonyos munkákat;

Tiltották például a varrást, mosást vagy kenyérsütést.

A néphit szerint a természet ilyenkor különleges erőkkel bír, ezért a mezőgazdasági munkák és a mágikus elképzelések szorosan összekapcsolódtak.

A jeles naphoz időjárási megfigyelések is kötődnek. Egyes vidékeken úgy tartották, hogy ha március 25-én hideg az idő, akkor elhúzódó tél várható. Más helyeken a békák hangját figyelték: ha ezen a napon megszólalnak, az még hosszabb hideg időszakot jelezhet.

A megfogant élet világnapja

Gyümölcsoltó boldogasszony ünnepéhez kapcsolódik a megfogant élet világnapja is. Ez a kezdeményezés arra hívja fel a figyelmet, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, és hangsúlyozza a legvédtelenebb emberi életek védelmét. A naphoz kapcsolódva sok helyen lelki adoptálást is vállalnak a hívek: egy kilenc hónapon át tartó imádságos elköteleződést egy veszélyeztetett magzatért.