Gyurcsány Ferenc a lemondását nem a Parlamentben, hanem a Magyar Szocialista Párt zárt frakcióülésén jelentette be Balatonőszödön – ugyanott, ahol három évvel korábban az elhíresült őszödi beszéd is elhangzott. Arról hozott döntést, hogy nem azonnal távozik, hanem új miniszterelnök jelölését kezdeményezi, és egy „válságkezelő kormány” felállítását javasolja.

Gyurcsány Ferenc kis híján romba döntötte az országot 2009-ben, ezért lemondott a miniszterelnöki pozíciójáról

Mi vezetett Gyurcsány Ferenc döntéséhez?

A lemondás mögött több, egymást erősítő válság állt:

1. Őszödi beszéd és politikai bizalomvesztés

A őszödi beszéd kiszivárgása után Gyurcsány politikai hitelessége súlyosan megrendült. A beszéd nyilvánosságra kerülése:

tömegtüntetéseket váltott ki

mélyen megosztotta az országot

2. Gazdasági összeomlás közeli helyzet

A 2008-as globális pénzügyi válság Magyarországot különösen súlyosan érintette:

az állam IMF-hitelt volt kénytelen felvenni

megszorító intézkedések sora jött

nőtt a munkanélküliség és az elégedetlenség

3. Politikai támogatás összeomlása

Gyurcsány mögött:

meggyengült a párttámogatás

az SZDSZ-szel kötött koalíció szétesett

a parlamenti többség is bizonytalanná vált

Mi volt a hivatalos indok?

Az a probléma, hogy én vagyok az akadálya a szükséges változásoknak

– vallotta be Gyurcsány Ferenc, vagyis saját személyét nevezte meg a reformok útjában álló tényezőként.

A lemondás után a Parlament Bajnai Gordont választotta miniszterelnökké. Egy válságkezelő, technokrata kormány alakult és kemény megszorítások következtek.

Súlyos, hosszú távú következményekkel járt Gyurcsány döntése

Belpolitikai fordulat

A döntésnek jelentős hosszút távú következményei lettek. 2010-ben jött ugyanis a politikai fordulat, a választásokon a Fidesz kétharmados győzelmet aratott. Ezzel egy máig tartó új korszak kezdődött a magyar politikában.

Átrendeződött a baloldal

A történtek után az MSZP jelentősen meggyengült, mára teljesen elveszítette politikai súlyát. Gyurcsány új pártot alapított Demokratikus Koalíció néven, amelynek most már a volt felesége, Dobrev Klára az első embere.

Tartós politikai megosztottság

Az őszödi beszéd és a lemondás hatása máig érezhető, hiszen a közélet erősen polarizált maradt, Gyurcsány személye pedig a politikai szerepvállalástól való visszavonulásáig erősen megosztó maradt.