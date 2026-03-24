Kiderült, kivel él most együtt Gyurcsány Ferenc

Gyurcsány Ferenc új krimijében állandó szereplőként tűnik fel Krampusz nevű macskája, aki jelenleg az egyetlen társa a korábbi kormányfőnek, a Demokratikus Koalíció egykori elnökének. A cirmost menhelyről fogadták örökbe, a regényben talált cica lesz, aki dramaturgiailag fontos szerepet kap. Krampusz nemcsak a történetben gyakorol befolyást az eseményekre, hanem néha a regényírásra is. Előfordult, hogy kitörölt teljes bekezdéseket a kéziratból. Valódi családtag, és szeret mindenhol ott lenni, ahol a többiek, így előszeretettel felugrik Gyurcsány íróasztalára, akár hosszabb időszakokra is elfoglalja, heverészik az ottfelejtett könyveken. Egy ilyen alkalommal történt, hogy átgyalogolt a klaviatúrán, és kitörölt egy egész bekezdést a készülő könyvből, avatta be a Blikket a kulisszatitkokba Gyurcsány.

Gyurcsány Ferenc a politikai visszavonulását követően regényírónak állt, legújabb krimijében kedvenc macskája is fontos szerepet kap

Két cicával és egy kutyussal élünk, és tényleg annyira hozzátartoznak a családhoz, valamint a mindennapokhoz, hogy adta magát az ötlet, legyen macskája a főszereplőnek, Abigél nyomozónak is

– magyarázta a volt politikus.

Krampusz a harmadik fejezetben bukkan fel, és az író szándéka szerint állandó karaktere lesz a regényfolyamnak. Mert Gyurcsány több folytatást is tervez. Eddig két kötet jelent meg belőle: az első, a Kereszt halála még Kate Vargha álnéven, Gyurcsány édesanyjának leánykori nevén. A szerző azonban hamar felfedte, hogy ez az ő könyve, és olyan jól fogadta a közönség, hogy a karácsonykor boltba került Gyilkos igazságok című folytatást már saját neve alatt publikálta.

Gyurcsány Ferenc napi négy órát tölt írással

A politikától tavaly májusban teljesen visszavonult Gyurcsánynak a krimi fejezeteinek megírása három-négy órát visz el a napjából.

Ám közben egyébként 24 órában folyamatosan ezen jár az eszem, sokszor futás közben találom ki, miképpen folytatódjon a történet. Együtt élek a szereplőimmel, már velük is álmodom, nem a politikával, mint régen. Ezzel a munkatempóval három-négy hónap szükséges egy-egy regényhez. Évente viszont egynél többet nem érdemes írni; ha befejezem a mostanit, még nem tudom, mit csinálok majd ősszel

– jegyezte meg Gyurcsány.