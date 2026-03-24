Kiderült, kivel él most együtt Gyurcsány Ferenc

A volt miniszterelnök idejét ma már a könyvírás teszi ki. Gyurcsány Ferenc új krimijében ráadásul az élettársa is állandó karakterként és saját nevével lép színre.
Gyurcsány Ferenc új krimijében állandó szereplőként tűnik fel Krampusz nevű macskája, aki jelenleg az egyetlen társa a korábbi kormányfőnek, a Demokratikus Koalíció egykori elnökének. A cirmost menhelyről fogadták örökbe, a regényben talált cica lesz, aki dramaturgiailag fontos szerepet kap. Krampusz nemcsak a történetben gyakorol befolyást az eseményekre, hanem néha a regényírásra is. Előfordult, hogy kitörölt teljes bekezdéseket a kéziratból. Valódi családtag, és szeret mindenhol ott lenni, ahol a többiek, így előszeretettel felugrik Gyurcsány íróasztalára, akár hosszabb időszakokra is elfoglalja, heverészik az ottfelejtett könyveken. Egy ilyen alkalommal történt, hogy átgyalogolt a klaviatúrán, és kitörölt egy egész bekezdést a készülő könyvből, avatta be a Blikket a kulisszatitkokba Gyurcsány. 

Gyurcsány Ferenc pártelnök beszédet mond a Demokratikus Koalíció (DK) XV., tisztújító kongresszusán a Budapest Kongresszusi Központban 2025. február 2-án.MTI/Hegedüs Róbert
Gyurcsány Ferenc a politikai visszavonulását követően regényírónak állt, legújabb krimijében kedvenc macskája is fontos szerepet kap
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Két cicával és egy kutyussal élünk, és tényleg annyira hozzátartoznak a családhoz, valamint a mindennapokhoz, hogy adta magát az ötlet, legyen macskája a főszereplőnek, Abigél nyomozónak is 

– magyarázta a volt politikus.

Krampusz a harmadik fejezetben bukkan fel, és az író szándéka szerint állandó karaktere lesz a regényfolyamnak. Mert Gyurcsány több folytatást is tervez. Eddig két kötet jelent meg belőle: az első, a Kereszt halála még Kate Vargha álnéven, Gyurcsány édesanyjának leánykori nevén. A szerző azonban hamar felfedte, hogy ez az ő könyve, és olyan jól fogadta a közönség, hogy a karácsonykor boltba került Gyilkos igazságok című folytatást már saját neve alatt publikálta. 

Gyurcsány Ferenc napi négy órát tölt írással

A politikától tavaly májusban teljesen visszavonult Gyurcsánynak a krimi fejezeteinek megírása három-négy órát visz el a napjából.

Ám közben egyébként 24 órában folyamatosan ezen jár az eszem, sokszor futás közben találom ki, miképpen folytatódjon a történet. Együtt élek a szereplőimmel, már velük is álmodom, nem a politikával, mint régen. Ezzel a munkatempóval három-négy hónap szükséges egy-egy regényhez. Évente viszont egynél többet nem érdemes írni; ha befejezem a mostanit, még nem tudom, mit csinálok majd ősszel

 – jegyezte meg Gyurcsány.

Volt feleségével mindennap beszél és nem bánt meg semmit

A volt kormányfő állítja, egyáltalán nem bánja a politikával töltött több mint két évtizedet, de az azzal járó zaklatott életmód nem hiányzik neki.

Mindennap átnézem a híreket, de a cikkek zömét meg sem nyitom, csak annyira érdekel a politika, mint a legtöbb választópolgárt. A volt feleségemmel, Klárával is csak magánéleti dolgokról, például a közös gyerekeinkről esik szó, amikor beszélünk. Nem kér soha tőlem tanácsot politikai kérdésben, és a barátaimmal sem beszélünk politikáról. Én kértem ezt mindenkitől, a párttársaimtól is, amikor bejelentettem a visszavonulásom

 – árulta el.

