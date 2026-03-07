Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

DPK

Fontos üzenetet küldött Kocsis Máté a háborúellenes gyűlésről

9 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fontos bejegyzést tett közzé Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A politikus a Debrecenben esedékes szombati DPK (Digitális Polgári Körök) háborúellenes gyűlésével kapcsolatban osztott meg egy Facebook-bejegyzést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
DPKHáborúellenes GyűlésKocsis Máté

Aki békét akar, velünk tart! Ez az üzenete a Debrecenben esedékes háborúellenes gyűlésnek. A politikai rendezvény 2026. 03. 07-én, szombaton 11 órakor veszi kezdetét. Élőben is követheti.

Az eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlésre készül szombaton a Fidesz Debrecenben

Szombaton fideszes politikusok egész sora érkezik a városba. A debreceni lesz a Digitális Polgári Körök eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlése az országban.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!