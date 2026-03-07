Fontos üzenetet küldött Kocsis Máté a háborúellenes gyűlésről

Aki békét akar, velünk tart! Ez az üzenete a Debrecenben esedékes háborúellenes gyűlésnek. A politikai rendezvény 2026. 03. 07-én, szombaton 11 órakor veszi kezdetét. Élőben is követheti.

Az eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlésre készül szombaton a Fidesz Debrecenben

Szombaton fideszes politikusok egész sora érkezik a városba. A debreceni lesz a Digitális Polgári Körök eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlése az országban.