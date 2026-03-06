Döbbenet: ukrán halállistán szerepel a TEK főigazgatója

Az ukrán halállistát összeállító oldalon olvashatók szerint Hajdu János azért került fel a listára, mert „részt vett ukrán állampolgárok elrablásában és Ukrajnához tartozó állami pénzeszközök és speciális járművek eltulajdonításában, továbbá olyan tudatos cselekményekért, amelyek a nemzetek és államok közötti ellenségeskedés szítására irányulnak” – írja az MTI.

Ukrán halállistán szerepel Hajdu János, a TEK főigazgatója – Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Az ukrán halállista adatokat is közöl Hajdu Jánosról

Hajdu Jánosról annyit tett közzé a honlap, hogy a 2010. szeptember 1-jén kelt kormányrendelettel lett a TEK igazgatója, korábban pedig Orbán Viktor személyi testőrségének vezetője volt civilként, valamint a Fidesz biztonsági igazgatójának tisztét is betöltötte. A forrásokban a Mirotvorec első helyen idézi Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteki X-bejegyzését, amelyben a tárcavezető – az oldalon olvasható szöveg szerint – „Magyarország lépéseit túszejtésnek, pénzrablásnak, állami terrorizmusnak és zsarolásnak nevezte”.

Idézi továbbá a Jevropejszka Pravda ukrán hírportált, amely hivatkozva a TSZN ukrán hírtelevízió diplomáciai körökből származó információira, azt írta, hogy „az Oscsadbank ukrán állami pénzintézettől ellopott pénzszállító autókat a Magyar Terrorelhárítási Központ egy zárt területén rejtették el”.

Mint ismert, március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ az M5-ös egyik benzinkútjánál állított elő hét ukrán állampolgárt. A hatóságok közlése szerint a páncélozott járművekben 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak volna Ausztriából Ukrajnába. Az ügyben pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás.

Kiutasították az országból a hét ukrán állampolgárságú személyt

A külügyminiszter arról is beszélt, hogy január óta az ukrán fél több mint 900 millió dollárt és 420 millió eurót, valamint 146 kilogramm aranyat szállított át Magyarországon készpénzben. A NAV által folytatott vizsgálat alapján azonosították az előállított hét ukrán állampolgárságú személy hátterét. A Magyarország területén zajló pénz- és aranyszállítás irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették. Ezeket figyelembe véve pénteken kiutasították őket Magyarország területéről.