Döbbenet: ukrán halállistán szerepel a TEK főigazgatója

Az ukrán halállistát összeállító oldalon olvashatók szerint Hajdu János azért került fel a listára, mert „részt vett ukrán állampolgárok elrablásában és Ukrajnához tartozó állami pénzeszközök és speciális járművek eltulajdonításában, továbbá olyan tudatos cselekményekért, amelyek a nemzetek és államok közötti ellenségeskedés szítására irányulnak” – írja az MTI.
Az ukrán halállista adatokat is közöl Hajdu Jánosról
Hajdu Jánosról annyit tett közzé a honlap, hogy a 2010. szeptember 1-jén kelt kormányrendelettel lett a TEK igazgatója, korábban pedig Orbán Viktor személyi testőrségének vezetője volt civilként, valamint a Fidesz biztonsági igazgatójának tisztét is betöltötte. A forrásokban a Mirotvorec első helyen idézi Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteki X-bejegyzését, amelyben a tárcavezető – az oldalon olvasható szöveg szerint – „Magyarország lépéseit túszejtésnek, pénzrablásnak, állami terrorizmusnak és zsarolásnak nevezte”.
Idézi továbbá a Jevropejszka Pravda ukrán hírportált, amely hivatkozva a TSZN ukrán hírtelevízió diplomáciai körökből származó információira, azt írta, hogy „az Oscsadbank ukrán állami pénzintézettől ellopott pénzszállító autókat a Magyar Terrorelhárítási Központ egy zárt területén rejtették el”.
Mint ismert, március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ az M5-ös egyik benzinkútjánál állított elő hét ukrán állampolgárt. A hatóságok közlése szerint a páncélozott járművekben 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak volna Ausztriából Ukrajnába. Az ügyben pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás.
Kiutasították az országból a hét ukrán állampolgárságú személyt
A külügyminiszter arról is beszélt, hogy január óta az ukrán fél több mint 900 millió dollárt és 420 millió eurót, valamint 146 kilogramm aranyat szállított át Magyarországon készpénzben. A NAV által folytatott vizsgálat alapján azonosították az előállított hét ukrán állampolgárságú személy hátterét. A Magyarország területén zajló pénz- és aranyszállítás irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették. Ezeket figyelembe véve pénteken kiutasították őket Magyarország területéről.
Hatalmas robbanás volt Esztergomban, métereket repültek a kommandósok
Egy férfihoz ment ki a TEK Esztergomban, miután fenyegette a rendőröket és az ügyészeket is. Az adósságai miatt elvették a hatóságok a kocsiját, amiért a rendőröket hibáztatta. Egy túsztárgyaló próbálta lecsillapítani a férfit, aki azonban csapdát állított a rendőröknek. Benzint locsolt szét a házában, majd felgyújtotta. Amikor a TEK-esek behatoltak a házba, a férfi megnyitotta a gázpalackot, amitől az egész ház felrobbant. A robbanásban egy kommandós meghalt, több TEK-es és tűzoltó súlyosan megsérült. Később a férfi holttestét is megtalálták.
Hajdu János: Két terrortámadást akart végrehajtani a Kecskeméten elfogott iszlamista
A Terrorelhárítási Központ főigazgatója, Hajdu János elmondta, hogy mik vezettek a kecskeméti elfogáshoz. Sok dolgot még a nyomozás érdekében nem osztottak meg, de a következő napokban erre is sor kerül.