Félelmetes ízeltlábúak lepték el az ovisokat Mezőhegyesen

Mezőhegyesen, a József Attila ÁMK 2 számú Újtelepi Óvodában különleges élménnyel gazdagodtak a gyerekek, miután saját hangyafarm érkezett a Katica csoportba. A hangyák világa már eddig sem állt távol az intézménytől, hiszen az óvodások korábban is találkoztak különleges állatokkal és rovarokkal, most azonban egy teljes kolónia gondozásába is belekóstolhatnak. A cél nemcsak a megfigyelés, hanem az is, hogy a gyerekek játékosan tanuljanak a természet működéséről.
A hangyák lettek az óvoda új kedvencei
Az óvodában Bakos Ádám tartott előadást a gyerekeknek, aki több mint tíz éve kutatja a hangyakolóniák viselkedését, és hazánkban az öt hangyakutató egyikének számít. A gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták, rengeteg kérdést tettek fel, ami jól mutatja, mennyire lekötötte őket a különleges téma.
Saját hangyafarmot is gondoznak a gyerekek
A Katica csoportba egy kínai sárga lóhangya kolónia érkezett, amelynek gondozását mostantól az óvodások és nevelőik végzik. A gyerekek így napi szinten figyelhetik meg, hogyan él egy hangyacsalád, miként mozognak együtt, és hogyan működik egy ilyen apró, mégis rendkívül szervezett közösség.
Nem mindennapi élmények várják a mezőhegyesi ovisokat
Az intézményben nem ez az első szokatlan természetközeli program, hiszen korábban vadmadarak, egzotikus rovarok, madárpókok és lepkekeltető foglalkozások is színesítették a gyerekek mindennapjait. A mostani hangyafarm azonban újabb bizonyítéka annak, hogy a tanulás játékosan, élményszerűen is lehet igazán emlékezetes – számolt be cikkében a BOEL.
