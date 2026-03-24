Elképesztő dolog derült ki a tiszás ügynökbotrány kapcsán – Magyar Péter retteghet

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

Félelmetes ízeltlábúak lepték el az ovisokat Mezőhegyesen

Nem mindennapi dolog történt egy mezőhegyesi óvodában: egy egész hangyakolónia költözött be a gyerekek közé, akik most testközelből figyelhetik meg a különleges apró élőlények mindennapjait. A hangyák ezúttal nem bosszúságot okoznak, hanem izgalmas felfedezést jelentenek a kicsik számára.
Mezőhegyesen, a József Attila ÁMK 2 számú Újtelepi Óvodában különleges élménnyel gazdagodtak a gyerekek, miután saját hangyafarm érkezett a Katica csoportba. A hangyák világa már eddig sem állt távol az intézménytől, hiszen az óvodások korábban is találkoztak különleges állatokkal és rovarokkal, most azonban egy teljes kolónia gondozásába is belekóstolhatnak. A cél nemcsak a megfigyelés, hanem az is, hogy a gyerekek játékosan tanuljanak a természet működéséről.

Saját hangyafarmot kaptak az ovisok: íme a hangyák első etetése
Fotó: Békés Vármegyei Hírportál

A hangyák lettek az óvoda új kedvencei

Az óvodában Bakos Ádám tartott előadást a gyerekeknek, aki több mint tíz éve kutatja a hangyakolóniák viselkedését, és hazánkban az öt hangyakutató egyikének számít. A gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták, rengeteg kérdést tettek fel, ami jól mutatja, mennyire lekötötte őket a különleges téma.

Saját hangyafarmot is gondoznak a gyerekek

A Katica csoportba egy kínai sárga lóhangya kolónia érkezett, amelynek gondozását mostantól az óvodások és nevelőik végzik. A gyerekek így napi szinten figyelhetik meg, hogyan él egy hangyacsalád, miként mozognak együtt, és hogyan működik egy ilyen apró, mégis rendkívül szervezett közösség.

Szuper kezdeményezés a természet megismertetésére és a játékos tanulásra
Fotó: Békés Vármegyei Hírportál

Nem mindennapi élmények várják a mezőhegyesi ovisokat

Az intézményben nem ez az első szokatlan természetközeli program, hiszen korábban vadmadarak, egzotikus rovarok, madárpókok és lepkekeltető foglalkozások is színesítették a gyerekek mindennapjait. A mostani hangyafarm azonban újabb bizonyítéka annak, hogy a tanulás játékosan, élményszerűen is lehet igazán emlékezetes – számolt be cikkében a BOEL.

Ezek is érdekelhetik:

Elképesztő, mit találtak a férfi bőröndjében a reptéren

Letartóztattak egy kínai állampolgárt Kenyában, miután a hatóságok szerint több mint kétezer élő hangyakirálynőt próbált kicsempészni az országból. A hangyakereskedelmet nemzetközi természetvédelmi egyezmények szabályozzák.

Só-liszt gyurma, pöttyös tányér, űrhajós sapka: ilyen volt óvodásnak lenni a nyolcvanas években

Bár az okostelefonok és a modern fejlesztőjátékok még a kanyarban sem voltak, a nyolcvanas évek óvodásainak élete korántsem volt unalmas. Egy olyan korszakról beszélünk, ahol a közösségi létet a „mindenki egyenlő” elve határozta meg: ovis jelek a szekrényeken, közös teázások, és a fegyelem, amit az óvó nénik kérlelhetetlen, de szeretetteljes tekintete tartott fenn. Galériánkban felelevenítjük a korszak legmeghatározóbb emlékeit képekben.

 

 

