Minden horgász erről álmodik: brutális méretű harcsa akadt horogra a Desedán

2026. március 12-én a kora esti órákban, a Deseda toponári oldalán, a Mogyorósnál akadt horogra egy 165,5 centiméter hosszú, körülbelül 40 kilogrammos harcsa. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület beszámolója szerint a halat Sándor István fogta, akinek ez volt eddigi legnagyobb zsákmánya – számolt be a Sonline.

Óriási harcsa akadt horogra a Desedán (A kép illusztráció!)

Fotó: Milos Prelevic / Unsplash

Egyéni rekord lett a hatalmas harcsa

A KSHE tájékoztatása szerint a bajszos ragadozót csöves módszerrel, a parttól nagyjából 70 méterre sikerült megfogni. A horgász elmondása alapján a csali egy tenyeres karikakeszeg és egy kisebb bodorka volt.

A fogás azért is különleges, mert ez a harcsa lett Sándor István eddigi legnagyobb kifogott hala, vagyis új egyéni rekordot állított fel vele.

Nem rekordhal, de így is emlékezetes fogás

A Deseda hivatalos harcsarekordja ennél jóval nagyobb: egy 99 kilogrammos, 211 centiméter hosszú példány, amelyet 2014-ben fogott Farkas Szilárd, az egyesület jelenlegi elnöke.

A mostani fogás azonban így is sokáig emlékezetes maradhat, és a beszámolók szerint jó reklámot jelenthet a 2026-os I. 72 órás Desedai Harcsafogó Találkozónak is.

