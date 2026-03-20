Minden horgász erről álmodik: brutális méretű harcsa akadt horogra a Desedán

Olvasási idő: 4 perc
Emlékezetes fogással büszkélkedhet egy kaposvári horgász, aki a Desedán akasztott meg egy tekintélyes méretű halat. A kifogott harcsa nemcsak a mérlegelésnél okozott meglepetést, hanem egyéni rekordot is jelentett a pecás számára.
2026. március 12-én a kora esti órákban, a Deseda toponári oldalán, a Mogyorósnál akadt horogra egy 165,5 centiméter hosszú, körülbelül 40 kilogrammos harcsa. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület beszámolója szerint a halat Sándor István fogta, akinek ez volt eddigi legnagyobb zsákmánya – számolt be a Sonline.

Óriási harcsa akadt horogra a Desedán (A kép illusztráció!)
Fotó: Milos Prelevic / Unsplash

Egyéni rekord lett a hatalmas harcsa

A KSHE tájékoztatása szerint a bajszos ragadozót csöves módszerrel, a parttól nagyjából 70 méterre sikerült megfogni. A horgász elmondása alapján a csali egy tenyeres karikakeszeg és egy kisebb bodorka volt.

A fogás azért is különleges, mert ez a harcsa lett Sándor István eddigi legnagyobb kifogott hala, vagyis új egyéni rekordot állított fel vele.

Nem rekordhal, de így is emlékezetes fogás

A Deseda hivatalos harcsarekordja ennél jóval nagyobb: egy 99 kilogrammos, 211 centiméter hosszú példány, amelyet 2014-ben fogott Farkas Szilárd, az egyesület jelenlegi elnöke.

A mostani fogás azonban így is sokáig emlékezetes maradhat, és a beszámolók szerint jó reklámot jelenthet a 2026-os I. 72 órás Desedai Harcsafogó Találkozónak is.

