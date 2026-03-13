Mintha Roxfortba lépnénk – íme Harry Potter varázsvilága

Igazi varázslatos élményt kínál a látogatóknak a Harry Potter kiállítás, amely a filmek ikonikus helyszíneit és karaktereit kelti életre. Az interaktív programoknak köszönhetően a látogatók nemcsak nézői, hanem részesei is lehetnek a varázsvilágnak.
Parkolás és megközelítés
A szervezők a látogatók kényelméről is gondoskodtak. Ha a helyszíni parkoló megtelik, a budakalászi Auchan parkolójából külön buszjárat szállítja a vendégeket a kiállítás helyszínére.
A tárlat így könnyen megközelíthető, és kényelmesen látogatható még nagyobb érdeklődés esetén is.
Ajánlott program Harry Potter-rajongóknak
A Harry Potter kiállítás remek lehetőséget kínál arra, hogy a rajongók közelebb kerüljenek a filmek világához. A látványos díszletek, az eredeti jelmezek és az interaktív élmények miatt a kiállítás valódi varázslatos kalandot nyújt minden látogatónak.
