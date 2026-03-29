Kerek számokat húztak ki a hatos lottón – Önnek mennyit sikerült eltalálnia?

A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 13. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 7 (hét)
- 14 (tizennégy)
- 15 (tizenöt)
- 20 (húsz)
- 30 (harminc)
- 40 (negyven)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt.
- 5 találatos szelvény 33 darab, nyereményük egyenként 334 255 forint;
- 4 találatos szelvény 1317 darab, nyereményük egyenként 8375 forint;
- 3 találatos szelvény 21 373 darab, nyereményük egyenként 3140 forint.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!