Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait, sokan nyertek

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

Nyerőszámok:

  • 2 (kettő)
  • 15 (tizenöt)
  • 23 (huszonhárom)
  • 34 (harmincnégy)
  • 37 (harminchét)
  • 44 (negyvennégy)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény nem volt;
  • 5 találatos szelvény 37 darab, nyereményük egyenként 313.050 forint;
  • 4 találatos szelvény 1322 darab, nyereményük egyenként 8.760 forint;
  • 3 találatos szelvény 21.920 darab, nyereményük egyenként 3215 forint.
