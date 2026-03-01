Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait, sokan nyertek

A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 2 (kettő)
- 15 (tizenöt)
- 23 (huszonhárom)
- 34 (harmincnégy)
- 37 (harminchét)
- 44 (negyvennégy)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt;
- 5 találatos szelvény 37 darab, nyereményük egyenként 313.050 forint;
- 4 találatos szelvény 1322 darab, nyereményük egyenként 8.760 forint;
- 3 találatos szelvény 21.920 darab, nyereményük egyenként 3215 forint.
