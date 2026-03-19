Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait, volt izgalom bőven

A kihúzott számok és a nyeremények részletei jól mutatják, milyen esélyekkel játszhattak a résztvevők. A hatoslottó ezen a héten nem hozott telitalálatot, de több kisebb nyeremény így is gazdára talált.
Ezek a hatoslottó nyerőszámai
A 2026-os év 11. játékhétének második sorsolásán az alábbi számokat húzták ki:
- 10 (tíz)
- 20 (húsz)
- 25 (huszonöt)
- 26 (huszonhat)
- 31 (harmincegy)
- 33 (harminchárom)
Nyeremények a 12. játékhéten
A nyeremények a következőképpen alakultak:
- 6 találatos szelvény nem volt.
- 5 találatos szelvény 23 darab - 324 330 forint
- 4 találatos szelvény 993 darab - 7510 forint
- 3 találatos szelvény 16 224 darab - 2795 fornint
A sorsolás további részletei a Szerencsejáték Zrt. hivatalos oldalán érhetők el.
