hatoslottó

Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait, volt izgalom bőven

Kisorsolták a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait a 12. játékhéten. A hatoslottó aktuális húzása ismét sokakat tartott izgalomban országszerte.
A kihúzott számok és a nyeremények részletei jól mutatják, milyen esélyekkel játszhattak a résztvevők. A hatoslottó ezen a héten nem hozott telitalálatot, de több kisebb nyeremény így is gazdára talált.

Hatoslottó - sokan örülhetnek, de a főnyeremény várat magára.
Ezek a hatoslottó nyerőszámai

A 2026-os év 11. játékhétének második sorsolásán az alábbi számokat húzták ki:

  • 10 (tíz) 
  • 20 (húsz) 
  • 25 (huszonöt) 
  • 26 (huszonhat) 
  • 31 (harmincegy) 
  • 33 (harminchárom) 

Nyeremények a 12. játékhéten

A nyeremények a következőképpen alakultak:

  • 6 találatos szelvény nem volt.
  •  5 találatos szelvény 23 darab - 324 330 forint
  • 4 találatos szelvény 993 darab -  7510 forint
  • 3 találatos szelvény 16 224 darab - 2795 fornint

A sorsolás további részletei a Szerencsejáték Zrt. hivatalos oldalán érhetők el.

Vagyonokat érhet a kidobott szelvény

Március az Ötöslottó történetében mindig is különleges időszak volt: nemcsak az első sorsolást tartották ekkor, hanem 1962. március 9-én az első élő televíziós húzásra is ebben a hónapban került sor. Idén azonban még ennél is szokatlanabb lehetőség nyílt meg a játékosok előtt.A Szerencsejáték Zrt. ugyanis olyan akciót hirdetett, amelynek köszönhetően akár egy nyeretlen szelvény is értékessé válhat. Ez azt jelenti, hogy most nem feltétlenül kell eltalálni a számokat ahhoz, hogy valaki jelentős nyereményhez jusson.

 

