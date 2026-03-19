Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait, volt izgalom bőven

A kihúzott számok és a nyeremények részletei jól mutatják, milyen esélyekkel játszhattak a résztvevők. A hatoslottó ezen a héten nem hozott telitalálatot, de több kisebb nyeremény így is gazdára talált.

Hatoslottó - sokan örülhetnek, de a főnyeremény várat magára.

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

A 2026-os év 11. játékhétének második sorsolásán az alábbi számokat húzták ki:

10 (tíz)

20 (húsz)

25 (huszonöt)

26 (huszonhat)

31 (harmincegy)

33 (harminchárom)

Nyeremények a 12. játékhéten

A nyeremények a következőképpen alakultak:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 23 darab - 324 330 forint

4 találatos szelvény 993 darab - 7510 forint

3 találatos szelvény 16 224 darab - 2795 fornint

A sorsolás további részletei a Szerencsejáték Zrt. hivatalos oldalán érhetők el.

