Megérkezett a havazás Magyarországra – mutatjuk a friss felvételeket!

A Bakony magasabban fekvő részein csütörtök késő este megérkezett a tavaszi havazás, amely havas esővel és jelentős csapadékkal párosult. A márciusi hó miatt több helyen csúszóssá váltak az utak, különösen a 82-es főút környékén. A jelenség nem példa nélküli, hiszen korábban is előfordult már hasonló időjárási helyzet a térségben, de a mostani havazás így is sokakat meglepett. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő órákban is maradhat a változékony, zord időjárás, amely további csapadékot és erős szelet hozhat - tájékoztat a VEOL.

A havazás pillanatok alatt fehérbe borította a Bakonyt

Mely településeken havazott Veszprém vármegyében?

A beszámolók szerint több bakonyi településen is megjelent a hó. Herenden éjfél előtt már hó borította az autókat, míg Gézaházán késő este is megmaradt a lehullott csapadék. Cseszneken és a környező magasabb területeken, például a Hajagon, már korábban is havas eső esett. Zircen éjfél körül kezdődött a havazás, míg Porván és Tésen szintén észleltek hóesést, bár ott reggelre nagyrészt elolvadt.

Mennyi hó esett a Bakonyban?

A pontos hómennyiség településenként eltérő volt, de a beszámolók alapján inkább vékony hóréteg alakult ki. Cseszneken 24 óra alatt 31 milliméter csapadékot mértek, míg Zircen 10 milliméter hullott. A havazás jellemzően 400 méter felett volt jelentősebb, ahol a hőmérséklet 0 fok körül alakult. Bár több helyen megmaradt a hó az éjszaka folyamán, reggelre sok településen gyors olvadás indult meg.