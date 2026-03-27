Így hintette be a tavaszi hó a bakonyi településeket az éjjel – fotóval, videóval

Remek és egyben félelmetes videókat készített a veol.hu olvasója az éjjel a 82-es főúton, amikor munkába ment autóval. Zircen szintén kameravégre kapták a tavaszi havazás látványos részét. Egy herendi olvasó fotóján pedig az látszik, hogy autóját beborította a hó.

A bakonyi Gézaházán reggel rögzítettek havazást – Fotó: veol.hu / youtube.com

Tavaszi havazás a Bakony településein

Ugyanúgy, mint négy éve, most is tavaszi havazással lepte meg a bakonyi időjárás a Veszprém vármegyében élőket. Így akárcsak 2022. április 3-a, 2026. március 26-a is emlékezetes marad egy ideig a télies idő miatt.

Herenden csütörtökön éjfél előtt nem sokkal már azt fotózhatta le a Veol olvasója, Bácskai Péter, hogy autóját beborította a hó, és jelzése szerint a Hajagon, a hegyen már valamivel korábban is havas eső esett.

Gézaházán havazott! Csütörtökön késő este 10 és 11 óra között, amikor 0 fok volt, megmaradt a hó, így az út is latyakos lett

– számolt be róla egy cseszneki olvasó, Amberger Károly, aki videókat is küldött.

Mérései szerint csütörtökön Cseszneken este fél 10-ig összesen 23 milliméter csapadék hullott, Zircen csak 10 milliméter. Napközben eső, este havas eső esett mindkét helyen a plusz 1-2 fokban, ám a havazás csak 400 méteres magasságtól volt jellemző, azaz a cseszneki, Gerendavágásnak nevezett útelágazástól Zirc-Kardosrétig.

Aztán Zirc központjában is elkezdődött éjféltől a havazás.

A meteorológiai előrejelzés szerint ma is zord idő várható a térségben, további csapadékkal, akár havas esővel is, és viharossá erősödhet a szél.

Meglepő fordulatot vett az időjárás a Bakony térségében, ahol az éjszaka folyamán látványos változás történt. A havazás több településen is megjelent, és rövid idő alatt téli hangulatot teremtett a tavasz közepén.

