Borzasztó helyzetbe keveredett a Házasság első látásra sztárja

A Házasság első látásra sztárja, Deák Rebeka elmondta, hogy a közösségimédia-platform hirtelen törölte az egyik legfontosabb profilját, az indoklást azonban nem találja ésszerűnek. Szerinte nem követett el semmi szabálytalanságot, nem vásárolt követőket, egyszerűen csak aktívan jelen volt és kommunikált rajongóival – írja a Blikk.

Deák Rebeka, a Házasság első látásra sztárja

Fotó: TV2

„Kaptam egy olyan indoklást, hogy nem felelek meg a közösségi média alapelveinek. Szerintem ez teljesen nonszensz, mert nem csináltam semmi olyat” – mondta a celeb.

Az online jelenlét elvesztése komoly anyagi következményekkel is járt: több együttműködés szűnt meg, és a sokéves munkájával felépített piaci értéke is csökkent. Rebeka hangsúlyozta, hogy több mint tízévnyi kapcsolat, videó és tartalom veszett el, ami érzelmileg és szakmailag is nagy veszteség számára.

Jelenleg egy külföldi szakember segíti a fiókok visszaállításában, de a folyamat hosszadalmas.

Betelt a pohár! Durván beszólt a Házasság első látásra Zsoltja Beccának

Deák Rebeka és Horváth Zsolt kapcsolata a Házasság első látásra valóságshow-ban hullámvölgyekkel tarkított volt. A pár végül a válás mellett döntött, ám egy esélyt még szerettek volna adni egymásnak, ezért randevúzni kezdtek, ám a próbálkozás hamar kudarcba fulladt.