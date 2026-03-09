Ritka állat tűnt fel Somogyban – a videó pillanatok alatt elterjedt

Hírlevél
Nem mindennapi látványban volt része annak a megfigyelőnek, akinek a kamerája előtt egy apró ragadozó bukkant fel Somogy egyik rétjén. A hermelin felbukkanását sikerült videóra venni, a felvétel pedig villámgyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában.
Nem mindennapi látványban volt része annak a megfigyelőnek, akinek a kamerája előtt egy hermelin mutatta meg magát a közelmúltban Somogy egyik rétjén. A Facebookon megosztott videó gyorsan terjedni kezdett, hiszen a hermelin rendkívül óvatos, rejtőzködő életmódot folytató kisragadozó, amelyet a természetben csak nagyon ritkán lehet ilyen közelről megfigyelni – írja a SONLINE.

Hermelin Somogyban: a ritka kisragadozó hófehér bundájával bukkant fel a mezőn.
Hermelin Somogyban: a ritka kisragadozó hófehér bundájával bukkant fel a mezőn Fotó: DELFINO DOMINIQUE / HEMIS.FR / hemis.fr

Hermelin: hófehér ragadozó a természetben

A felvételen jól látszik a faj egyik legismertebb jellegzetessége: a hófehér bunda és a fekete farkvég kontrasztja. Télen a hermelin teljesen kifehéredik, ami segíti a rejtőzködést a havas környezetben. Hómentes időszakban azonban éppen ez a fehér szín teszi feltűnővé a barna avar vagy a mezők között, így a mostani felvétel különösen látványos.

A hermelin a menyétfélék családjába tartozó apró termetű, de rendkívül ügyes vadász. Főként kisebb rágcsálókat, például pockokat és egereket zsákmányol, de időnként madarakra vagy rovarokra is lecsap. Gyors mozgása és kiváló reflexei miatt a természet egyik leghatékonyabb kisragadozójának számít.

Magyarországon a hermelin elsősorban vizes élőhelyek közelében, nádasok, rétek és mezők környékén fordul elő. Somogy megye változatos élőhelyei — a lápok, rétek és erdőszegélyek — ideális környezetet biztosíthatnak számára, ennek ellenére a faj rendkívül ritkán kerül szem elé.

Természeti kincsnek számít

A hermelin Magyarországon fokozottan védett állatnak számít, eszmei értéke 50 000 forint. A szakemberek szerint minden ilyen észlelés értékes információt jelent, hiszen segíthet feltérképezni a hermelin állományát és élőhelyeit.

A most terjedő felvétel nemcsak látványos, hanem arra is emlékeztet, hogy Somogy megye természetes élőhelyei még mindig menedéket nyújtanak ezeknek a különleges, rejtőzködő ragadozóknak.

A hermelin lett az év emlőse

A hermelint választotta 2021-ben az év emlősének a Vadonleső program, amelyet az Agrárminisztérium (AM) és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. működtet a Magyar Természettudományi Múzeum közreműködésével.

