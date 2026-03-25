Olyan havazás jöhet, hogy újra előkerülhetnek a hókotrók a magyarországi utakon

A térségben csütörtökön eleinte havaseső, majd egyre többfelé havazás valószínű. A késő délelőtti óráktól először a Soproni- és a Kőszegi-hegység térségében, majd a délután második felétől a Dunántúl nyugati felén és a Bakonyban is megmaradó hó kialakulása várható. Az éjféli órákig síkvidéken legfeljebb 2 cm, a Bakonyban ugyanakkor már 5–15 cm tapadó hó hullhat. Péntek reggelig a Dunántúl nyugati kétharmadán sík területen akár 6 cm, a Bakonyban 15–25 cm, míg a Soproni- és a Kőszegi-hegységben 10–20 cm tapadó hó is összegyűlhet. Nagy valószínűséggel csak hókotróval tudják majd letakarítani az utakat – tájékoztatta az Origót a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Hókotró halad Nagykanizsa és Galambok közötti 7511-es úton Zalasárszeg közelében 2026. január 6-án

Hókotrókkal és rengeteg sóval várják a havazást

Az időjárás-előrejelzés szerint pénteken a Balatontól nyugatra havas esőre, míg a magasabban fekvő területeken – különösen a Bakonyban és az Alpokalján – újabb havazásra kell számítani, ahol további 5–20 cm friss hó hullhat. Az alacsonyabban fekvő területeken a csapadék halmazállapota fokozatosan változik, a lehullott hó olvadásnak indulhat. A havazást többfelé erős, helyenként viharos szél kíséri. A Nyugat-Dunántúlon már a délelőtti óráktól fokozódik az északi szél, amely délutánra nagy területen viharossá, helyenként erősen viharossá válik. A legerősebb széllökések általában 80–90 km/h között alakulnak, de egyes helyeken a 90 km/h-t is meghaladhatják. A várható időjárási helyzetre reagálva a Magyar Közút az érintett vármegyékben – Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala – minden mérnökségen elrendelte a téli munkagépek újbóli felszerelését.

Ennek köszönhetően összesen 117 darab, azonnal bevethető téli munkagép áll készenlétben, teljes személyzettel. Ezen felül országosan további 64 darab, teljesen felszerelt téli munkagép áll rendelkezésre (mérnökségenként legalább egy kombinált gép), amelyek szükség esetén szintén bevethetők.

A síkosságmentesítéshez és hóeltakarításhoz szükséges anyagokból is megfelelő készletekkel rendelkezik a társaság. Az érintett vármegyékben jelenleg 17 041 tonna só, 417 383 liter kalcium-klorid oldat és 99 750 kilogramm kalcium-klorid granulátum áll rendelkezésre. Országos szinten ez 62 513 tonna sót, 2 164 220 liter kalcium-klorid oldatot és 794 150 kilogramm kalcium-klorid granulátumot jelent. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett térségekben fokozott figyelemmel közlekedjenek, indulás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról, és készüljenek a megváltozott téli körülményekre.