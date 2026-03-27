Extrém hóvihar tombol Vas vármegyében – balesetek, lezárások nehezítik az életet

A hóvihar komoly problémákat okoz Vas vármegyében, ahol az orkánerejű szél és a havazás együtt idézett elő rendkívüli helyzetet. A Kőszegi-hegységben különösen súlyos a helyzet, de a sík területeken is jelentős károkról érkeztek jelentések - tájékoztat a VAOL.

A hóvihar miatt több helyen útlezárásokra és balesetekre kell számítani

Mekkor havazás van a Kőszegi-hegységben?

Extrém időjárás alakult ki a Kőszegi-hegységben, ahol a kezdeti havazás rövid idő alatt hóviharrá erősödött. Az Írott-kő térségében mínusz 3 fokot mértek, és 5–10 centiméter friss hó hullott, miközben orkánerejű szél nehezíti a helyzetet. A havazás tovább folytatódhat.

Milyen károkat okozott az ítéletidő Vas vármegyében?

Vas vármegyében már csütörtökön is komoly problémákat okozott a viharos szél. Szombathelyen 113 km/h-s széllökéseket mértek, több településen áramkimaradások történtek. A tűzoltókat számos viharkárhoz riasztották, főként fakidőlések és leszakadt vezetékek miatt.

A hegyvidéki területeken már dolgoznak a hókotrók, folyamatosan próbálják járhatóvá tenni az utakat. A hatóságok és a szakemberek folyamatos készenlétben vannak az időjárási helyzet súlyosbodása miatt.

Hol vannak útlezárások Vas vármegyében?

A szélsőséges időjárás a közlekedést is súlyosan érinti. A 84-es főúton, Sárvár közelében felborult egy kamion, ami miatt teljes útzárat rendeltek el. A forgalmat a 834-es főút felé terelik. A mentés és az úttisztítás hosszabb ideig is eltarthat.

Az erős szél és a csúszós út miatt az árokba borult egy kamion

Kőszeg és Horvátzsidány között egy kidőlt fa egy buszra zuhant. A tűzoltók a helyszínen dolgoznak, sérültekről egyelőre nincs hivatalos információ.

A HungaroMet másodfokú figyelmeztetést adott ki a szélvihar miatt. Kőszegen a lakosságot is figyelmeztették az ítéletidőre, sőt egy iskola péntekre tanítási szünetet rendelt el.

A helyi vezetők és az önkéntesek aktívan részt vesznek a védekezésben, miközben a hatóságok fokozott óvatosságra kérik a lakosságot. Vámos Zoltán a szombathelyi országgyűlési képviselőjelölt közösség oldalán hívta fel a lakosok figyelmét: „Mindenki vigyázzon magára ebben az extrém szélben!”

Mire figyeljenek a lakosok?

Kerüljék az érintett útszakaszokat;

Közlekedjenek fokozott óvatossággal;

Figyeljék a hivatalos tájékoztatásokat;

Lehetőség szerint maradjanak biztonságos helyen.