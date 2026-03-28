Erre figyeljen, ha tökéletes húsvéti sonkát akar – ezen csúszik el a legtöbb ember

A húsvéti sonka főzése egyszerűnek tűnik, mégis sokan ugyanazokat a hibákat követik el, ezért lesz a végeredmény kemény, rágós vagy éppen túl sós. Összegyűjtöttük a leggyakoribb sonkafőzési bakikat, amelyek szinte minden kezdőnél előfordulnak, és könnyen tönkretehetik az ünnepi fogást. Néhány alapvető szabály betartásával azonban idén igazán puha, szaftos és ízes húsvéti sonka kerülhet az asztalra.

A húsvéti sonka főzése egyszerűnek tűnik, mégis sokan ugyanazokat a hibákat követik el (A kép illusztráció) Forrás: Pixabay

7 hiba, amit sokan elkövetnek a húsvéti sonka főzésénél

A húsvéti sonka elkészítése egyszerűnek tűnik, mégis sokaknál ugyanazok a hibák rontják el a végeredményt. Elég egy rossz lépés, és a sonka kemény, túl sós vagy száraz lesz. Mutatjuk azt a 7 tipikus hibát, amelyet érdemes elkerülni, ha igazán finom sonkát akarunk tenni az ünnepi asztalra.

1. Kihagyják az áztatást
A füstölt sonka általában sós, ezért főzés előtt 12–24 órára hideg vízbe kell tenni. Ha ez kimarad, a sonka túl sós maradhat.

2. Túl sokáig áztatják
A másik véglet sem jó. Ha túl sokáig áll a vízben, a sonka veszít az ízéből, és jellegtelenné válhat.

3. Lobogó vízben főzik
A húsvéti sonkát mindig lassan, gyöngyöző vízben kell főzni. A nagy láng megkeményíti a húst, és rágós lesz a végeredmény.

4. Nem lepi el teljesen a víz
A sonkát végig el kell fednie a főzőlének. A kilógó rész kiszáradhat, kemény maradhat, és egyenetlenül fő meg.

5. Rosszul fűszerezik a főzőlevet
Só már nem kell bele, de fokhagyma, vöröshagyma, babérlevél és egész bors sokat javít az ízén. Ezekkel aromásabb lesz a húsvéti sonka.

6. Forrón szeletelik fel
A frissen főtt sonkát pihentetni kell. Ha még melegen vágják fel, kifolyik belőle a nedvesség, és könnyen kiszárad.

7. Kiöntik a főzőlevet
Ez nagy hiba. A sonkalé remek alap levesekhez, főzelékekhez és más ételekhez, ezért érdemes eltenni későbbre.

A tökéletes húsvéti sonka titka a türelem és az alapvető szabályok betartása. Ha figyelnek az áztatásra, a lassú főzésre és a pihentetésre, sokkal finomabb lesz a végeredmény. Így az ünnepi asztalra valóban szaftos, ízes sonka kerülhet – részletesebben a Mindmegette oldalán.

Ilyen az igazi húsvéti sonka: felfedjük a titkot!

Ahogy közeledik a húsvét, a boltok polcain rengeteg sonkaféle – füstölt, kötözött, parasztsonka vagy gyorspácolt – tűnik fel, de nem mindegy, melyiket választjuk az ünnepi asztalra. Most eláruljuk, milyen az igazi húsvéti sonka!

 

