Erre figyeljen, ha tökéletes húsvéti sonkát akar – ezen csúszik el a legtöbb ember

7 hiba, amit sokan elkövetnek a húsvéti sonka főzésénél

A húsvéti sonka elkészítése egyszerűnek tűnik, mégis sokaknál ugyanazok a hibák rontják el a végeredményt. Elég egy rossz lépés, és a sonka kemény, túl sós vagy száraz lesz. Mutatjuk azt a 7 tipikus hibát, amelyet érdemes elkerülni, ha igazán finom sonkát akarunk tenni az ünnepi asztalra.

1. Kihagyják az áztatást

A füstölt sonka általában sós, ezért főzés előtt 12–24 órára hideg vízbe kell tenni. Ha ez kimarad, a sonka túl sós maradhat.

2. Túl sokáig áztatják

A másik véglet sem jó. Ha túl sokáig áll a vízben, a sonka veszít az ízéből, és jellegtelenné válhat.

3. Lobogó vízben főzik

A húsvéti sonkát mindig lassan, gyöngyöző vízben kell főzni. A nagy láng megkeményíti a húst, és rágós lesz a végeredmény.

4. Nem lepi el teljesen a víz

A sonkát végig el kell fednie a főzőlének. A kilógó rész kiszáradhat, kemény maradhat, és egyenetlenül fő meg.

5. Rosszul fűszerezik a főzőlevet

Só már nem kell bele, de fokhagyma, vöröshagyma, babérlevél és egész bors sokat javít az ízén. Ezekkel aromásabb lesz a húsvéti sonka.

6. Forrón szeletelik fel

A frissen főtt sonkát pihentetni kell. Ha még melegen vágják fel, kifolyik belőle a nedvesség, és könnyen kiszárad.

7. Kiöntik a főzőlevet

Ez nagy hiba. A sonkalé remek alap levesekhez, főzelékekhez és más ételekhez, ezért érdemes eltenni későbbre.

A tökéletes húsvéti sonka titka a türelem és az alapvető szabályok betartása. Ha figyelnek az áztatásra, a lassú főzésre és a pihentetésre, sokkal finomabb lesz a végeredmény. Így az ünnepi asztalra valóban szaftos, ízes sonka kerülhet – részletesebben a Mindmegette oldalán.