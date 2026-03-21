Ilyen az igazi húsvéti sonka: felfedjük a titkot!

A szakértők szerint az ideális húsvéti sonka hagyományosan sertés combjából készült, sóval pácolt, füstölt hús, amelyet hosszabb ideig érlelnek. Az ilyen sonka nemcsak ízletesebb, hanem sokkal karakteresebb is, mint az ipari, gyors eljárással készült változatok.

A hagyományos húsvéti sonka titka a pácolás és az érlelés

Fotó: Németh András Péter

Milyen az igazi húsvéti sonka?

A hagyományos magyar húsvéti sonka legfontosabb jellemzői:

sertéscombból készül,

sóval vagy sós páclével tartósítják,

bükk- vagy gyümölcsfán füstölik,

több hétig vagy akár hónapokig érlelik.

Az igazán jó sonka húsa rózsaszínes-vöröses, az illata enyhén füstös, a zsírréteg pedig fehér és tömör. Az ipari változatoknál ezzel szemben gyakran gyorspácolást, injektálást és adalékanyagokat használnak, amelyek lerövidítik a gyártási időt, és az íz is kevésbé intenzív.

Mi a sonka összetétele?

A hagyományos sonka összetétele meglepően egyszerű: sertéshús, só, esetenként cukor, fűszerek, füstölés.

A bolti termékeknél viszont gyakran találhatunk további összetevőket is, például: nitrites pácsó, stabilizátorok, antioxidánsok, vízmegkötő anyagok. Ezért a szakértők azt javasolják: mindig érdemes elolvasni a címkét.

Érdekességek a húsvéti sonkáról

A sonka nem véletlenül lett az ünnep egyik jelképe. A hagyomány szerint a nagyböjt után a sonka az első húsétel az ünnepi asztalon. Régen a disznóvágás után eltett húsok közül pont húsvétra érett meg a sonka. A sonka főzőlevét sok családban tojásfőzéshez vagy levesekhez használják. A klasszikus ünnepi menüben a sonka mellé kerül még főtt tojás, torma és kalács is.

Így készül a tökéletes főtt sonka

Sokan elrontják a sonkát azzal, hogy túl gyorsan vagy túl forró vízben főzik.

Az ideális elkészítés:

A sonkát hideg vízben áztassuk néhány órán át.

Tegyük fel főni hideg vízben.

Lassú tűzön főzzük, nem szabad lobogva forralni.

Általában kilónként körülbelül egy órát kell számolni.

A legjobb eredményért a sonkát a saját főzőlevében hagyjuk kihűlni, így sokkal szaftosabb marad.

Két recept húsvéti sonkával

1. Húsvéti sonkás tormakrém