időjárás

Szeszélyes tavasz: kettészakadt az ország, óriási különbséget mértek

Jelentős eltérés alakult ki csütörtökön az ország különböző részei között: délre már 14 Celsius-fokos különbséget is mértek kelet és nyugat között. Az időjárás nemcsak hőmérsékletben, hanem jellegében is látványosan kettészakította az országot.
Budapesten, 2026. március 26-án, csütörtökön a HungaroMet arról számolt be, hogy az ország keleti és nyugati része között rendkívül nagy hőmérséklet-különbség alakult ki. Az időjárás nyugaton esőt és erősödő szelet hozott, miközben keleten többfelé napos időszakok és kora tavaszias meleg jellemezte a déli órákat. 

Az adatok szerint Sopronban mindössze 3,6 fokot, Túrkevén viszont már 17,9 fokot mértek.

Kettészakadt az ország időjárása

A Dunántúl nyugati részén nagy területen esett az eső, és egyre erősebb széllökések kísérték a csapadékos időt. Több helyen a hőmérséklet már délelőtt csökkenni kezdett a reggeli értékekhez képest.

Keleten már tavaszias volt az idő

Eközben a Dunától keletre sokfelé naposabb maradt az idő, a Tiszántúlon pedig 15 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, sőt helyenként a 20 fokot is megközelítette. A csütörtöki időjárás így szinte két külön évszakot mutatott egyszerre az országon belül.

 

