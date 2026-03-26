Szeszélyes tavasz: kettészakadt az ország, óriási különbséget mértek

Budapesten, 2026. március 26-án, csütörtökön a HungaroMet arról számolt be, hogy az ország keleti és nyugati része között rendkívül nagy hőmérséklet-különbség alakult ki. Az időjárás nyugaton esőt és erősödő szelet hozott, miközben keleten többfelé napos időszakok és kora tavaszias meleg jellemezte a déli órákat.

Nyugaton eső, keleten majdnem 20 fok: durván kettészakadt az időjárás

Az adatok szerint Sopronban mindössze 3,6 fokot, Túrkevén viszont már 17,9 fokot mértek.

Kettészakadt az ország időjárása

A Dunántúl nyugati részén nagy területen esett az eső, és egyre erősebb széllökések kísérték a csapadékos időt. Több helyen a hőmérséklet már délelőtt csökkenni kezdett a reggeli értékekhez képest.

Keleten már tavaszias volt az idő

Eközben a Dunától keletre sokfelé naposabb maradt az idő, a Tiszántúlon pedig 15 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, sőt helyenként a 20 fokot is megközelítette. A csütörtöki időjárás így szinte két külön évszakot mutatott egyszerre az országon belül.