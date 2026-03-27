Megőrült az időjárás: brutális széllökéseket mértek a Balatonnál

Azt írták: az Adria felett kimélyülő ciklon hatására sokfelé viharossá fokozódott a szél csütörtökön, és a Balaton, Bakony térségében, illetve a Nyugat-Dunántúlon több helyen mértek óránkénti 90 kilométert meghaladó széllökéseket – adott helyzetképet az időjárásról az MTI.

Szeles időjárás a Balatonnál - Fotó: Origo

Hozzátették: az északi széllel a hideg légtömeg is inkább a nyugati országrészbe tört be és amíg a Dunától keletre tavaszi idő volt 14-18 Celsius-fokkal, a nyugati határszélen 4-6 fokot mértek. Éjszaka tovább csökkent a hőmérséklet, ami miatt az Alpokalja és a Bakony magasabb részein már megmaradt a hó.

A Balatonon brutálisa szeles volt az időjárás

Írtak arról is, hogy a keleti tájakon csak elszórtan fordult elő záporos csapadék, a Dunántúlon azonban helyenként kiadós mennyiség esett, részben vegyes halmazállapotban. A bejegyzéshez készített infografikák szerint a legnagyobb, 105,8 kilométer/órás szelet Balatonmáriafürdőn mérték. A legtöbb csapadék, 39,4 milliméter Sümegen esett.

Csütörtökön a legmelegebb Túrkevén volt, 18,3 fok, a leghidegebb pedig Sopronban, a Kuruc-dombon, 4,7 fok. Péntek hajnalban a leghidegebb a Bakonyban, a Kab-hegyen volt, mínusz 0,8 fok, a legmelegebb a keleti határ mentén fekvő Csengerben, 8,3 fok.

Komoly fordulat jön az időben, ami sokakat meglephet a következő napokban. Az időjárás hétvégén borult, szeles és több helyen csapadékos arcát mutatja, így nem sok esély lesz a tavaszi napsütésre.

Meglepő fordulatot vett az időjárás a Bakony térségében, ahol az éjszaka folyamán látványos változás történt. A havazás több településen is megjelent, és rövid idő alatt téli hangulatot teremtett a tavasz közepén.

