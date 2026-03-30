Viharos szél, rengeteg csapadék! És ez még csak a kezdet, lesz még rosszabb is a héten

Hétfőn jobbára erősen felhős vagy borult időjárásra számíthatunk. Az ország keleti kétharmadán többfelé alakul ki eső, zápor, a legtöbb csapadék pedig az Alföldön hullhat, ahol akár jelentős mennyiség is összegyűlhet. Ezzel szemben a nyugati megyékben jóval kevesebb helyen fordul elő csapadék – írja a Köpönyeg.

Időjárás: borús, esős napokkal indul a hét

Az északi, északnyugati szél sokfelé megerősödik, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak, főként a Balaton térségében és Sopron környékén. A nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul, keleten néhol enyhébb lehet az idő, míg a tartósan csapadékos területeken hűvösebb marad a levegő. Késő estére 5–11 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az időjárás éjszaka sem hoz jelentős változást: továbbra is erősen felhős vagy borult ég várható. Többfelé eső valószínű, csapadékmentesebb területek inkább nyugaton és délnyugaton lehetnek. A szél az éjszaka első felében mérséklődik, majd hajnalban ismét erősödni kezd. A legalacsonyabb hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul.

Fokozatosan gyengül a csapadék

Kedden még több helyen előfordul eső, zápor, de intenzitása fokozatosan gyengül. Az erős szél azonban továbbra is meghatározó marad, nyugaton akár viharos lökések is lehetnek.

Szerdán már javulás kezdődik az időjárásban: északkelet felől felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap.

Csütörtökön változó felhőzet mellett szórványosan alakulhatnak ki záporok. A szél élénk, időnként erős marad. A nappali hőmérséklet már kellemesebb, 10 és 15 fok között várható.

Javul az időjárás a hosszú hétvégére

Nagypénteken a nap első felében még lehetnek felhők, de később egyre derültebb időjárásra számíthatunk. Csapadék már nem valószínű, a hőmérséklet pedig elérheti a 15 fokot.

Szombaton többnyire napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Húsvét vasárnap kisüt a nap, a kellemes, enyhe időt fátyolfelhők szűrik meg, csapadék nem várható.