Változik az égbolt: meglepetést tartogat az időjárás

Az időjárás hétfő éjszaka még nyugodt marad, de egyre több fátyolfelhő érkezik nyugat felől, amelyek kedden már szűrik a napsütést. Csapadék nem lesz. Estére a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás, majd kedden napközben elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és a Dél-Alföldön ismét megélénkül a délies szél.

Tavaszias időjárás várható: fátyolfelhők szűrhetik a napsütést kedden

Időjárási helyzet Európában

Az európai légkörzésben jelentős változás nem történt az elmúlt 24 óra során. Továbbra is nagykiterjedésű anticiklon foglal helyet szárazföldünkön, középpontja a Fekete-tenger térségében helyezkedik el. Hatására nyugodt, nagyrészt napos, száraz és az ilyenkor átlagosnál 5-8 fokkal melegebb az idő.

A magasnyomástól északra, a Kelet-európai-síkság egyes részein havazik, Moszkvától északra, északkeletre kemény fagyok fordulnak elő, mára virradóan nem egy helyen mértek -20 foknál hidegebbet.

Nyugat-, Délnyugat-Európában egy légörvény hatására záporok, zivatarok pattannak ki, Franciaországban és Spanyolországban lokálisan jelentős mennyiségű csapadékot regisztráltak.

