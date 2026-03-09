Változik az égbolt: meglepetést tartogat az időjárás

Hírlevél
Rendkívüli

4 órája
Olvasási idő: 5 perc
A következő napokban nyugodt, csapadékmentes időre számíthatunk Magyarországon. Az időjárás ugyanakkor kissé változik, nyugat felől fátyolfelhők érkeznek, amelyek kedden már szűrhetik a napsütést.
Az időjárás hétfő éjszaka még nyugodt marad, de egyre több fátyolfelhő érkezik nyugat felől, amelyek kedden már szűrik a napsütést. Csapadék nem lesz. Estére a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás, majd kedden napközben elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és a Dél-Alföldön ismét megélénkül a délies szél.

Tavaszias időjárás várható: fátyolfelhők szűrhetik a napsütést kedden
Fotó: CFOTO / NurPhoto

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között alakul, a keleti, északkeleti harmadban viszont több helyen 0 fok alá hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 13 és 19 fok között alakul.

Időjárási helyzet Európában

Az európai légkörzésben jelentős változás nem történt az elmúlt 24 óra során. Továbbra is nagykiterjedésű anticiklon foglal helyet szárazföldünkön, középpontja a Fekete-tenger térségében helyezkedik el. Hatására nyugodt, nagyrészt napos, száraz és az ilyenkor átlagosnál 5-8 fokkal melegebb az idő.

A magasnyomástól északra, a Kelet-európai-síkság egyes részein havazik, Moszkvától északra, északkeletre kemény fagyok fordulnak elő, mára virradóan nem egy helyen mértek -20 foknál hidegebbet.

Nyugat-, Délnyugat-Európában egy légörvény hatására záporok, zivatarok pattannak ki, Franciaországban és Spanyolországban lokálisan jelentős mennyiségű csapadékot regisztráltak.

Megőrjít minket a front? - így támadja meg az időjárás az ízületeket és az agyat

Generációk óta hallottuk nagyszüleinktől, hogy „jön az eső, mert fájnak az ízületeim". Ez a meglepő állítás azonban talán több mint puszta babona. David Robson kutatásai szerint az időjárás hatása a szervezetre mélyebb összefüggéseket mutat, mint korábban gondoltuk. A frontérzékenység, az ízületi fájdalom és a nedvesség kapcsolata régóta foglalkoztatja mind a tudósokat, mind a laikusokat, hiszen millióan tapasztalják nap mint nap ezt a jelenséget.

Ön is megérzi a frontokat? Szavazzon, melyik viseli meg jobban!

Sokan tapasztalják, hogy az időjárási frontok hatással vannak közérzetükre: fejfájás, fáradtság, ízületi fájdalmak vagy akár vérnyomás-ingadozás is jelentkezhet. Önre inkább a melegfront vagy a hidegfront van negatív hatással? Esetleg mindkettő vagy egyik sem? Szavazzon!

 

 

