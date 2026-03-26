Kész káosz jön: az időjárás minden szabályt felrúg

Az időjárás már csütörtök hajnalban meglepetést tartogat, főként a Nyugat-Dunántúlon, ahol több helyen havazás alakulhat ki, miközben az ország többi részén inkább eső várható. Ez a kettősség a következő napokban is megmarad, és folyamatos változásokra kell készülni – írja a Köpönyeg.

Időjárás: ezt tartogatja a hétvége péntektől vasárnapig

Péntek – szeles fordulat és lassú javulás

Hajnalban ismét vegyes csapadék jöhet, de napközben északkelet felől fokozatosan szakadozik a felhőzet.

A déli területeken azonban estig is elhúzódhat az eső. Sokfelé élénk, időnként erős északkeleti szél fúj. A csúcshőmérséklet 14 fok körül alakul.

Szombat – borult ég és újabb eső

Továbbra is felhős, borult idő valószínű. Délkelet felől többfelé előfordulhat eső vagy zápor, főként a déli tájakon.

A szél élénk marad, a hőmérséklet pedig 16–17 fokig emelkedik.

Vasárnap – viharos szél és lehűlés

Az erős, helyenként viharossá fokozódó északnyugati szél hatására csökken a felhőzet.

A déli és keleti részeken még előfordulhat csapadék, miközben a hőmérséklet 13–14 fok körül alakul.