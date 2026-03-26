Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

időjárás

Kész káosz jön: az időjárás minden szabályt felrúg

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Havazással, esővel és erős széllel érkezik a következő napok időjárása. Az időjárás alakulása igazi hullámvasutat hoz, többféle csapadékkal és gyors változásokkal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjáráskáoszcsapadék

Az időjárás már csütörtök hajnalban meglepetést tartogat, főként a Nyugat-Dunántúlon, ahol több helyen havazás alakulhat ki, miközben az ország többi részén inkább eső várható. Ez a kettősség a következő napokban is megmarad, és folyamatos változásokra kell készülni – írja a Köpönyeg.

Az időjárás drasztikus fordulatot vesz: hó, eső és viharos szél is érkezik pár napon belül Fotó:Illusztráció/Unplash

Időjárás: ezt tartogatja a hétvége péntektől vasárnapig

Péntek – szeles fordulat és lassú javulás

Hajnalban ismét vegyes csapadék jöhet, de napközben északkelet felől fokozatosan szakadozik a felhőzet.
A déli területeken azonban estig is elhúzódhat az eső. Sokfelé élénk, időnként erős északkeleti szél fúj. A csúcshőmérséklet 14 fok körül alakul.

Szombat – borult ég és újabb eső

Továbbra is felhős, borult idő valószínű. Délkelet felől többfelé előfordulhat eső vagy zápor, főként a déli tájakon.
A szél élénk marad, a hőmérséklet pedig 16–17 fokig emelkedik.

Vasárnap – viharos szél és lehűlés

Az erős, helyenként viharossá fokozódó északnyugati szél hatására csökken a felhőzet.
A déli és keleti részeken még előfordulhat csapadék, miközben a hőmérséklet 13–14 fok körül alakul.

 

 

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!