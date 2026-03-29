Rendkívüli

Ezt lehet eddig tudni a volt tiszás informatikus vallomásáról

időjárás

Időjárás: egyik nap tavasz, másik nap fagy – mi történik itt?!

Változékony nap elé nézünk, sok felhővel, széllel és elszórt záporokkal. Az időjárás ma is tartogat meglepetéseket, hiszen a nap ugyan időnként kisüt, de nem lesz tartós a derült ég.
Az időjárás a mai napon kifejezetten változékony képet mutat. Többnyire felhős égbolt várható, de időnként néhány órára kisüthet a nap. Helyenként záporok is kialakulhatnak, miközben a hőmérséklet nagyjából 14 fok körül alakul. A szél továbbra is élénk, ami hűvösebbnek érezteti a levegőt –írja a Köpönyeg.

Az időjárás kiszámíthatatlan marad — felhők, szél és záporok váltják egymást a héten Fotó:Illusztráció/Unplash

Időjárás: így alakul a hét eleje – szél, záporok és meglepő fordulat

Hétfő: rövid javulás után újra borul az időjárás

A hét elején átmenetileg csökken a felhőzet, de ez nem tart sokáig. Nyugat felől ismét beborul az ég, és bár csapadék már csak elszórtan várható, a napos idő nem lesz tartós.
A szél napközben mérséklődik, estére azonban ismét megerősödik. A hőmérséklet 11–12 fokig csökken.

Kedd: borongós időjárás és erős szél

Kedden ismét borongós arcát mutatja az idő. Több helyen záporokra is számítani lehet, miközben az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet.
A nappali csúcshőmérséklet 9 és 13 fok között alakul — igazi szeles, kellemetlen idő várható.

Szerda: jön a fordulat az időjárásban

Szerdán már kedvezőbb kép rajzolódik ki. Változó felhőzet mellett többnyire száraz idő ígérkezik.
Hajnalban viszont talaj menti fagy is előfordulhat, ami meglepő lehet március végén. Délutánra 10–16 fok közé melegszik a levegő, így enyhébb lesz az idő.

 

 

 

 

