Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor megszólalt az új tiszás botrány kapcsán

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

időjárás

Ha azt hitte, felkészült az időjárásra, rossz hírünk van

6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A következő napok időjárása alaposan próbára teszi a szabadtéri terveket, főként a középső és nyugati tájakon. Az időjárás változékony lesz: erősen felhős ég, helyenként záporok és erős, olykor viharos szél kíséri a hétvégét, így esernyőt és réteges öltözéket érdemes előkészíteni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjáráshőmérsékletingadozásviharos szél

A következő napok időjárása változékony lesz, sokfelé felhős ég, esővel és erős szelek kíséretében. Érdemes figyelni a hőmérséklet-ingadozást, valamint a helyenkénti záporokat és viharos szélre figyelmeztető jelzéseket – írja a Köpönyeg.

Változékony időjárásra számíthatunk
Változékony időjárásra számíthatunk – Fotó: Unsplash

Milyen lesz az időjárás hétvégén?

Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, északkeleten szakadozik csak a felhőzet. Délután a középső tájakon többfelé várható eső és zápor. Nyugaton viharos, erős északi, északnyugati szélre számíthatunk, a hőmérséklet 10–20 fok között alakul, a nyugati részeken lesz a hűvösebb. Vasárnap gyakran lesz még erősen felhős az ég, de már pár órás napsütés is előfordulhat. Elszórtan fordulnak elő záporesők, miközben a hőmérséklet 14 fok körül alakul. A légmozgás továbbra is erős marad.

Milyen időjárásra számíthatunk a hét elején?

Hétfőn átmenetileg csökken a felhőzet, majd nyugat felől újra megnövekszik, csapadék már csak elszórtan fordul elő. A szél gyengül, de estétől ismét feltámad, a hőmérséklet 11–12 fok köré csökken. Kedden borongós időre van kilátás elszórtan záporokkal, sokfelé erős, olykor viharos északnyugati szél várható, a hőmérséklet 9–13 fok között alakul.

Ez már beteg: havazás temette maga alá Horvátország egyik legszebb helyét

Brutális tél csapott le Horvátországra: közel 80 centiméter hó hullott a Plitvicei-tavaknál, és még mindig nem állt meg az időjárás. A havazás mértéke már most rendkívülinek számít, ráadásul a friss előrejelzések szerint további hó is érkezhet.

Így hintette be a tavaszi hó a bakonyi településeket az éjjel – fotóval, videóval

Ahogy a meteorológiai szolgálat előre jelezte, megérkezett a hó Veszprém vármegye magasabb részeire. Csütörtökön késő este már latyakossá vált a 82-es főút a tavaszi havazás, a havas eső miatt a Magas-Bakonyban, és ma is óvatosnak kell lenni közlekedés közben, csúszóssá válhatnak az utak, a járdák.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!