Ha azt hitte, felkészült az időjárásra, rossz hírünk van

A következő napok időjárása változékony lesz, sokfelé felhős ég, esővel és erős szelek kíséretében. Érdemes figyelni a hőmérséklet-ingadozást, valamint a helyenkénti záporokat és viharos szélre figyelmeztető jelzéseket – írja a Köpönyeg.
Milyen lesz az időjárás hétvégén?
Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, északkeleten szakadozik csak a felhőzet. Délután a középső tájakon többfelé várható eső és zápor. Nyugaton viharos, erős északi, északnyugati szélre számíthatunk, a hőmérséklet 10–20 fok között alakul, a nyugati részeken lesz a hűvösebb. Vasárnap gyakran lesz még erősen felhős az ég, de már pár órás napsütés is előfordulhat. Elszórtan fordulnak elő záporesők, miközben a hőmérséklet 14 fok körül alakul. A légmozgás továbbra is erős marad.
Milyen időjárásra számíthatunk a hét elején?
Hétfőn átmenetileg csökken a felhőzet, majd nyugat felől újra megnövekszik, csapadék már csak elszórtan fordul elő. A szél gyengül, de estétől ismét feltámad, a hőmérséklet 11–12 fok köré csökken. Kedden borongós időre van kilátás elszórtan záporokkal, sokfelé erős, olykor viharos északnyugati szél várható, a hőmérséklet 9–13 fok között alakul.
Ez már beteg: havazás temette maga alá Horvátország egyik legszebb helyét
Brutális tél csapott le Horvátországra: közel 80 centiméter hó hullott a Plitvicei-tavaknál, és még mindig nem állt meg az időjárás. A havazás mértéke már most rendkívülinek számít, ráadásul a friss előrejelzések szerint további hó is érkezhet.
Így hintette be a tavaszi hó a bakonyi településeket az éjjel – fotóval, videóval
Ahogy a meteorológiai szolgálat előre jelezte, megérkezett a hó Veszprém vármegye magasabb részeire. Csütörtökön késő este már latyakossá vált a 82-es főút a tavaszi havazás, a havas eső miatt a Magas-Bakonyban, és ma is óvatosnak kell lenni közlekedés közben, csúszóssá válhatnak az utak, a járdák.