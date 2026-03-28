Ha azt hitte, felkészült az időjárásra, rossz hírünk van

A következő napok időjárása változékony lesz, sokfelé felhős ég, esővel és erős szelek kíséretében. Érdemes figyelni a hőmérséklet-ingadozást, valamint a helyenkénti záporokat és viharos szélre figyelmeztető jelzéseket – írja a Köpönyeg.

Milyen lesz az időjárás hétvégén?

Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, északkeleten szakadozik csak a felhőzet. Délután a középső tájakon többfelé várható eső és zápor. Nyugaton viharos, erős északi, északnyugati szélre számíthatunk, a hőmérséklet 10–20 fok között alakul, a nyugati részeken lesz a hűvösebb. Vasárnap gyakran lesz még erősen felhős az ég, de már pár órás napsütés is előfordulhat. Elszórtan fordulnak elő záporesők, miközben a hőmérséklet 14 fok körül alakul. A légmozgás továbbra is erős marad.

Milyen időjárásra számíthatunk a hét elején?

Hétfőn átmenetileg csökken a felhőzet, majd nyugat felől újra megnövekszik, csapadék már csak elszórtan fordul elő. A szél gyengül, de estétől ismét feltámad, a hőmérséklet 11–12 fok köré csökken. Kedden borongós időre van kilátás elszórtan záporokkal, sokfelé erős, olykor viharos északnyugati szél várható, a hőmérséklet 9–13 fok között alakul.