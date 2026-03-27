Ezt senki nem kérte – az időjárás teljesen szétcsapja a hétvégét

Az időjárás alakulása alapján a következő napokban inkább szürke, felhős égboltra kell készülni. Csak az északkeleti országrészben szakadozhat fel időnként a felhőzet, máshol viszont több helyen is kialakulhat eső vagy zápor, főleg a délutáni órákban – írja a Köpönyeg.

A hétvége hangulata messze lesz a kellemes tavaszitól: sokfelé csapadékos, szeles idő várható, ami alaposan rányomja a bélyegét a szabadtéri programokra.

Szombat – viharos szél és csapadék

Szombaton folytatódik a borongós idő. Az ég erősen felhős vagy teljesen borult lesz, és főként a középső területeken többfelé is eső, zápor alakulhat ki.

A legerősebb tényező a szél lesz:

az északi, északnyugati szél sokfelé megerősödik

nyugaton akár viharossá is fokozódhat

A hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, a nyugati országrészben lesz a leghűvösebb.

Vasárnap – már némi napsütés is jöhet

Vasárnap sem lesz teljesen nyugodt az időjárás, de már javulás is látszik. Bár gyakran marad felhős az ég, több helyen néhány órára kisüthet a nap.

Elszórtan még előfordulhatnak záporok, a hőmérséklet pedig 14 fok körül alakul. A szél továbbra is élénk, helyenként erős marad.

Hétfő – átmeneti nyugalom, majd újabb felhősödés

A hét elején rövid időre csökkenhet a felhőzet, de nyugat felől hamarosan ismét megnövekszik.

Csapadék már csak elszórtan fordul elő, viszont a hőmérséklet tovább csökken, 11–12 fok köré. A szél napközben mérséklődik, estére viszont újra erősödhet.