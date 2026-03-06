Most kapaszkodjon meg! Kiderült, milyen idő lesz hétvégén

Hírlevél
Péntek estétől derült időre lehet számítani, helyenként pára- és ködfoltokkal. Az időjárás szombaton felhőtlen, zavartalanul napos arcát mutatja, és csapadék sem várható. Az éjszakai minimumok -3 és +3, a nappali maximumok 14 és 19 fok között alakulnak.
Az időjárás péntek estétől szombat éjfélig többnyire derült, napos és száraz képet mutat. Szombaton csapadékmentes idő várható, miközben a hőmérséklet délután 14 és 19 fok közé emelkedik.

Időjárás előrejelzés: a hétvége első napján zavartalan napsütésre van kilátás, a légmozgás pedig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad (illusztráció)
Időjárás előrejelzés: a hétvége első napján zavartalan napsütésre van kilátás, a légmozgás pedig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Időjárás előrejelzés: ez vár ránk szombaton

Szinte már tavaszias idő várható szombat éjfélig az ország nagy részén: pénteken és szombaton is túlnyomóan derült, száraz időre készülhetünk, csapadék sehol sem valószínű. Az előrejelzés szerint a hétvége első napján zavartalan napsütésre van kilátás, a légmozgás pedig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

Péntek estétől szombat reggelig derült idő lesz, helyenként pára- és ködfoltokkal. Az éjszakai lehűlés ugyanakkor többfelé erőteljes lehet: a legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul. A fagyzugos területeken ennél hidegebb is lehet, miközben a vízpartokon, a nagyobb városokban és a magasabban fekvő helyeken enyhébb maradhat az idő.

Szombat reggeltől estig felhőtlen, napos és száraz idő várható országszerte. A szél továbbra is döntően gyenge vagy mérsékelt marad, csak az Észak-Dunántúlon, illetve Sopron térségében élénkülhet meg helyenként a délkeleti légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 14 és 19 fok között valószínű, az ország nagy részén tehát kifejezetten kellemes, tavaszias időre lehet számítani. A hétvége első fele így kedvez a szabadtéri programoknak, kirándulásnak és pihenésnek is.

Cikkünk a Met.hu és az MTI információi alapján készült.

