Most kapaszkodjon meg! Kiderült, milyen idő lesz hétvégén

Az időjárás péntek estétől szombat éjfélig többnyire derült, napos és száraz képet mutat. Szombaton csapadékmentes idő várható, miközben a hőmérséklet délután 14 és 19 fok közé emelkedik.

Időjárás előrejelzés: a hétvége első napján zavartalan napsütésre van kilátás, a légmozgás pedig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad (illusztráció)

Időjárás előrejelzés: ez vár ránk szombaton

Szinte már tavaszias idő várható szombat éjfélig az ország nagy részén: pénteken és szombaton is túlnyomóan derült, száraz időre készülhetünk, csapadék sehol sem valószínű. Az előrejelzés szerint a hétvége első napján zavartalan napsütésre van kilátás, a légmozgás pedig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

Péntek estétől szombat reggelig derült idő lesz, helyenként pára- és ködfoltokkal. Az éjszakai lehűlés ugyanakkor többfelé erőteljes lehet: a legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul. A fagyzugos területeken ennél hidegebb is lehet, miközben a vízpartokon, a nagyobb városokban és a magasabban fekvő helyeken enyhébb maradhat az idő.

Szombat reggeltől estig felhőtlen, napos és száraz idő várható országszerte. A szél továbbra is döntően gyenge vagy mérsékelt marad, csak az Észak-Dunántúlon, illetve Sopron térségében élénkülhet meg helyenként a délkeleti légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 14 és 19 fok között valószínű, az ország nagy részén tehát kifejezetten kellemes, tavaszias időre lehet számítani. A hétvége első fele így kedvez a szabadtéri programoknak, kirándulásnak és pihenésnek is.

