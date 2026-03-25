Most érkezett! Figyelmeztetést adtak ki a zord időjárás miatt, jobb, ha felkészül

Mint írták, csütörtökön a délelőtti órákban a Nyugat-Dunántúlon fokozatosan erősödik, viharossá fokozódik az északi szél. Délután, de főként a délután második felében és este ebben a térségben nagy területen lesz viharos, erősen viharos a szél, a legerősebb széllökések általában óránként 80-90 kilométer között várhatók, de helyenként ennél erősebb lökések is előfordulhatnak az időjárás-előrejelzés szerint – tájékoztatott a HungaroMet Zrt.

Időjárás-előrejelzés: narancs riasztást adtak ki

Az ország északkeleti harmadának kivételével nagy területen várható jelentős mennyiségű csapadék, kiemelten a Dunántúl nyugati és középső részein a napi csapadékösszeg szerda éjfélig sok helyen meghaladhatja a 20 millimétert, de péntek reggelig a 30, néhol a 40 millimétert is. Péntek reggelig északnyugaton lokálisan az 50 millimétert is elérheti, akár meghaladhatja a csapadék mennyisége. A 24 órás csapadékösszeg kisebb körzetekben a középső országrészben is 20 milliméter felett alakulhat.

Csütörtökön a késő délelőtti óráktól eleinte a Soproni- és a Kőszegi-hegységben, majd a délután második felétől már a Dunántúl nyugati felén és a Bakonyban is előfordulhat megmaradó hó. Az éjféli órákig sík területen csak kisebb, a Bakonyban már jelentős, 5-15 centiméter tapadó hóréteg alakulhat ki. Péntek reggelig sík területen a Dunántúl nyugati kétharmad részén legfeljebb 6 centiméter, a Bakonyban 15-25 centiméter, a Soproni- és a Kőszegi-hegységben 10-20 centiméter tapadó hó is összegyűlhet.

A HungaroMet Zrt. ezért csütörtökre széllökés veszélye miatt másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Vas és Zala vármegye területére, ahol a legerősebb széllökések meghaladhatják az óránkénti 90 kilométerest is.

Győr-Moson-Sopron, Somogy, Veszprém vármegye területén a legerősebb széllökések meghaladják az óránkénti 70 kilométerest, a három vármegyében elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben csütörtök éjfélig.

A veszélyjelzés szerint Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém területén 24 óra alatt több mint 30 milliméter csapadék hullhat, ezért másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki, Somogy és Zala vármegyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Veszprém vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki havazás veszélye miatt, itt 12 óra alatt 5 centimétert meghaladó friss hó hullhat.