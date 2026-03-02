Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A műholdképek nem hazudnak: Orbán Viktor bemutatta a bizonyítékokat

Fontos

Brutális videókon az iráni háború legszörnyűbb pillanatai

időjárás-előrejelzés

Szokatlan égi jelenség zavarja meg a napos időt – ne mosson autót!

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedden még maradhat annyi sivatagi por a levegőben, hogy erősen szűrje a napfényt – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfőn. Az időjárás-előrejelzés szerint a folytatásban már jobbak a kilátások.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárás-előrejelzésszaharai pornapsütés

A met.hu időjárás-előrejelzésében közölték: ugyan várhatóan csökken a következő 36 órában a légköri aeroszolok mennyisége, a levegő nem tisztul ki teljesen a magasabb rétegekben.

Az időjárás-előrejelzés szerint nem tisztul ki teljesen a levegő – Fotó: Unsplash
Az időjárás-előrejelzés szerint nem tisztul ki teljesen a levegő
Fotó: Unsplash

Időjárás-előrejelzés biztatóbb kilátásokkal

Kedden a hétfőihez képest jobbak a kilátások napos időre, de maradhat annyi sivatagi por a levegőben, hogy még akkor is erőteljesen szűrje a napfényt.

Egy korábbi bejegyzésben már írtak arról, hogy a magaslégkörben egy futóáramlás húzódik keresztül térségünkön, amely lenyúlik egészen a Szaharáig.

A magaslégkörben a jégkristályokkal vegyül a sivatagi por, így az ott mozgó felhőzet jóval vastagabbnak, zártabbnak látszik az általános fátyolfelhőzethez képest és erősebben szűri a napsütést, bizonyos esetekben és területeken pedig teljes egészében is képest eltakarni a napot.

Megőrjít minket a front? – így támadja meg az időjárás az ízületeket és az agyat

Generációk óta hallottuk nagyszüleinktől, hogy „jön az eső, mert fájnak az ízületeim". Ez a meglepő állítás azonban talán több mint puszta babona.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!